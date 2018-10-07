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"Что подумает Мелания?" Порнозвезда рассказала о первом свидании с Трампом

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Первое свидание президента США Дональда Трампа с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) состоялось в роскошном пентхаусе на одном из американских курортов.

"Черная шелковая пижама, на ногах — тапочки. Вид хозяина апартаментов смутил гостью, она попросила его поскорее переодеться. Через некоторое время тот был уже в костюме. "Вместо обещанного ужина он принялся пускать пыль в глаза, хвастаясь, чего добился в этой жизни. Одна история сменяла другую", — рассказала она в мемуарах под названием "Полное откровение", передает РИА Новости.

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Чтобы наконец переключить внимание на себя, она шлепнула собеседника журналом Forbes. На обложке красовался тоже он — мультимиллиардер Дональд Трамп.

"Это был момент проявления силы, никакого сексуального подтекста. Когда я спросила, что подумает Мелания, узнав о нашей встрече, он ответил: "Не беспокойся об этом. У нас разные спальни", — добавила она.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL , порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) заявила об угрозах из-за ее планов рассказать о сексуальной связи с Трампом в 2006 году.

Персоны
Дональд ТрампМелания Трамп (Melania Trump)
Место
США
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