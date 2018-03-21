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Максим Мирович
Максим Мирович
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Что осталось от советской армии в Чехии

7.7т

Если вы что-нибудь слышали про нахождение советских войск в Чехии, то обязательно должны были слышать и про военный городок Миловице, что находится в нескольких десятках километрах от Праги — многие из служивших в тогдашней Чехословакии проходили службу именно тут. "Служить в Чехословакии" советские военные любили — страна находилась в центре Европы, обладала мягким климатом, хорошим снабжением и кухней и цивилизованным населением — возвращаться в какой-нибудь богом забытый гарнизон за Уралом, где 9 месяцев в году зима и воют волки, никто не хотел.

На днях я побывал в Чехии и съездил в город Миловице, чтобы своими глазами увидеть, что там сейчас осталось от советского военного присутствия. Итак, в сегодняшнем посте — прогулка по бывшему советскому военному городку недалеко от Праги, записи бывших советских военных их старой тетради и разгадка одной из самых главных тайн СССР. Заходите под кат, там интересно.

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Для начала немного истории. Чешский город Миловице был основан в XIV веке — первое упоминание города в летописи встречается 4 января 1396 года. Гербом города была серебряная голова лани с золотым языком на зеленом щите — этот герб встречался на различных печатях рыцарей из Миловиц. Примерно сто лет назад город Миловице стал связан с военной инфраструктурой — в 1904 году правительство Австро-Венгрии организовала в Миловицах военный лагерь с полигоном — здесь проводились военные учения, а незадолго до начала Первой мировой войны (1913 год) здесь появились пулемётные пехотные курсы, называемые замечательным немецким словом Infanteriemaschinengewehrinstruktionskur s.

В 1919 году полигоны в Миловицах начинает использовать армия Чехословакии, а в 1939 году полигоном заинтересовалась немецкая армия — именно здесь тренировались немецкие соединения армии генерала Роммеля перед отправкой в Африку. Во время советского вторжения в Чехословакию в 1968 году (о котором еще будет отдельный пост) в Миловицах были заблокированы чешские соединения. Миловице становится ставкой Центральной группы войск советской армии. Советские войска пробыли здесь до 30 июня 1991 года, после чего ушли навсегда.

А теперь давайте посмотрим, как выглядит город.

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02. Помимо исторической части города, построенной ещё во времена Австро-Венгрии, чуть в стороне от центра остались типовые советские пятиэтажки, построенные в период до 1991 года. Сам город небольшой, всего несколько кварталов, в которых сегодня проживает около 10 тысяч человек.

03. Все старые здания города сейчас качественно отремонтированы — панельные дома оштукатурены и покрашены, в подъездах установлены стеклянные двери, дворы перепланированы согласно европейским стандартам — под окнами никто не бросает машин, есть зеленая зона, а все автомобили ставятся на специцальной парковке — на фото она в дальнем левом углу фото. Еще чуть дальше можно увидеть недавно построенный современный стадион с кортом.

04. Вот так вблизи выглядят дома бывших военных. Уже после ухода советской армии дома пережили каптиальную реконструкцию — везде заменили окна, обшили здания термошубой, переделали крышу — с ней дома стали смотреться приятнее, плюс наконец-то перестали течь потолки на верхних этажах (извечная проблема советских пятиэтажек).

05. Зеленая зона для прогулок между кварталами:

06. В девяностые годы с работой в Миловицах было плоховато — перераспределялись экономические потоки, обслуживающим советскую армию пришлось искать себе новые занятия. Сейчас жизнь в Миловицах более-менее наладилась — люди заводят детей, "вернуть всё в зад" никто не просит.

07. "Призраки коммунизма" остались в Миловицах повсюду — вот старая советская "стекляшка", переделанная ныне в какие-то небольшие магазинчики. Обращает на себя внимание аккуратная кирпичная кладка с расшивкой — в СССР на типовых объектах семидесятых годов вы такой не увидите никогда.

08. Вот типовая советская школа, в которой раньше учились дети военных — сейчас чехи её полностью реконструировали и добавили современный стадион. На заднем плане снимка видны реконструированные советские пятиэтажки с надстроенным мансардным этажом.

09. Впрочем, не все здания постигла такая судьба. Недостроенная советская больница так и осталась недостроенной — строительство не завершили, и пустые окна здания, проглядывающие сквозь заросли кустарников, напоминают город Чернобыль.

10. Рассыпавшиеся стекла у входа.

11. По пустым лифтовым шахтам недостроенной советской больницы гуляет ветер.

12. А по коридорам — эхо гулких шагов. Это шаги нашей исследовательской группы — никаких других людей в здании не обнаружено.

13. Интерьеры недостроенной больницы:

14. Процедурный кабинет:

15. Голубые кафельные стены:

16. Вид с крыши здания на заросли во дворе:

17. Спускаемся вниз:

18. Чуть поодаль от центра города, возле воды находятся здания того самого штаба Центральной группы войск советской армии (ЦГВ). Это комплекс из нескольких довольно больших кирпичных зданий с черепичными крышами — судя по всему, они были построены ещё во времена Австо-Венгерской империи.

19. Долгое время штабные здания стояли полностью заброшенными — но сейчас постепенно проводится реконструкция.

20. Битый кирпич и другой строительный мусор выносят из зданий и ссыпают в большие кучи — позже спецтехника его вывезет.

21. Одно из уже реконструированных штабных зданий выглядит вот так — на нем появились симпатичные балкончики и красивая крыша из искусственной черепицы.

22. Другие здания штаба ещё ждут своей реконструкции.

23. Глядя на мир черными провалами окон и осыпавшимися гербами давно павших империй.

24. А это — район Миловице под названием Божи-Дар. Именно здесь располагался советский аэродром, с помощью которого СССР в 1968 году вводил войска в Чехословакию. В период с 20 августа 1968 года по 1991 год здесь размещались советские войска ВВС.

25. Часть военных построек аэродрома сейчас демонтированы.

26. А часть — продолжает использоваться по назначению. Обвалованные железобетонные капониры всё так же используются для хранения самолётов — правда, уже не военных, а легкомоторных самолётов частной авиации.

27. В Миловицах действует свой аэроклуб.

28. Капониры с высоты:

29. Взлетно-посадочные полосы бывшего советского военного аэродрома:

30. Ангар для хранения вспомогательной техники:

31. Ангар и часть обваловки капонира:

32. В районе Божи-Дар также были кварталы панельных зданий, в которых жили военные, непосредственно участвующие в работе аэродрома. В девяностые годы здания опустели, и в начале двухтысячных Божи-Дар представлял собой город-призрак. Пирамидальные тополя, растущие вокруг заброшенных зданий, добавляли атмосферы и схожести с Припятью.

33. Сейчас те здания, что пришли в негодность — полностью демонтировали, осталось только вывезти остатки сломанных панелей, ржавую арматуру и другой строительный мусор.

34. А те здания, что сохранились в хорошем состоянии — сейчас привели в порядок. В домах установлены новые окна, территория прибрана, появились газоны.

35. Божи-Дар сейчас напоминает типичный чешский спальный район где-нибудь на окраине Праги. За исключением того, что домов здесь находится совсем немного...

36... Стратегические бетонные дороги в Миловицах нынче уже давно не используются.

37. Но советское прошлое города проступает то тут, то там — то в виде советских чугунных люков прямо в центре города.

38. То в виде советского оформления зданий вокзала.

39. А ещё недалеко от вокзала есть кафе, хозяйка которого по имени Тамара приехала в Миловице в 1981 году в качестве вольнонаёмного рабочего при советской армии. Многие гости кафе были в прошлом советскими военными или их родственниками, и Тамара просит их написать несколько слов в памятной книге. Давайте и мы заглянем туда.

"С 1980 по 1985 год мой папа служил здесь в Миловице, работал начальником музея в Доме офицеров: училась здесь в школе с 1 по 5 кл. Рады, что приехали в Миловице и попали в этот ресторан."

40.

"Сегодня 4 августа, в воскресенье бывший военный городок посетил бывший военнослужащий в/ч nn 44 (не обязательно) Сочка Николай Иванович, годы службы в ЦГВ 198501991 год. Работал оператором телестудии "Родина", жил в первом 8-ми этажном доме, дом 26, кв. 46. Командующим был генерал-полковник Воробьёв Эдуард. Член ВС Гребенкин, заместитель Гребенок, потом Пляскин Ник. Павлович. На телестудии работал м-р Малов, пр-к Миша Ступников. Очень многое изменилось, городок не узнать. Спасибо тем, кто восстановил его , не рад пропасть памяти. Не нужно судить историю, она такая, какая есть. Желаю всем здоровья и при возможности встречи кто служил и работал здесь.

С уважением, Николай, сейчас проживаю на Украине".

"Сейчас 15:45, я приехал посмотреть место, где служил 1983-1985 в/ч 66503 есть что вспомнить, слуюил я в КП ПВО ЦГВ механиком кросса. Сегодня я был посмотреть место, где служил целых два годы, все осталось как в 83. Я служил в шестой радиолокационной роте, 6 рота. Командир батальона был Леонтев.

С уважением, Виталий Лукач, Ужгород".

"г. Фастов, Украина, Гриценко Олег. Жил в Миловицах с декабря 1987 по май 90-ого года. Тогда было 8-10 лет мне. Батя служил прапором. Гриценко Михаил Васильевич. Воспоминания с детства остались прекрасные. Целый день ходил по Миловицам. Ностальгические настроение нахлынули. Радует, что школу начали восстанавливать. СКА тоже ничего выглядит. Мой дом, где я жил, восстановили (красивый теперь). При возможности всегда буду приезжать сюда. Миловицам желаю полного восстановления и огромного процветания. Чехи молодцы!!! Ура!

С уважением, "дитя ЦГВ".

41.

"Приехали посмотреть на места службы в СА (узел правительственной связи). Очень рад тому, что здания, в которых находился узел, оказались в надежных руках Тамары Георгиевны и не канули в лету, а восстанавливаются по мере сил и возможностей хозяйки. В здании ресторана находился клуб нашей части.

Царёв Вячеслав, Россия, Москва"

"Ура, сбылась моя мечта! Я в Миловица! Сбылись мои сны! Как же я скучала, милый город. Самые прекрасные дни моего детства прошли здесь. Сразу узнала дом культуры "(ЦГВ"). Нашла свой дом, школу. Что-то притянуло меня в уютное местечко напротив "ЦГВ". Уютно, милый персонал, вкуснятина. Спасибо хозяйке, с которой я познакомилась перед уходом. Спасибо Богу, ангелам за всё! Хозяйке, да и всем, кто прочтет, кто откроет эту тетрадь желаю любви, исполнения всех желаний во благо Вселенной".

Мой fb. - merymamedova".

42.

"Лежинский Василий Васильевич, служил в ЦГВ в 1987-1989 годах, сижу в реставрации напротив Дома Офицеров и вспоминаю всё, как всё изменилось!!! Познакомился с хозяйкой реставрации Тамарой Георгиевной, очень приятно, что есть с кем поговорить и вспомнить. Со мной друг Зеленецкий Вадим Александрович.

Мы родом из города Хмельницкий. Спасибо!!!"

"Военная часть 58539/К, 1989-1990 гг. Работала на складе КЭЧ! На данный момент проживаю в Праге, приехали пройтись, Вспомнить молодость. Пообедали в хорошем ресторане с душевной атмосферой и вкусной кухней. Киоск, в котором ежемесячно покупала журнал "BURDA" в 1989 году, стоит до сих пор и работает (тот, который возле костёла). Зайцева Елена."

"Фёдоров Валерий Константинович. Почти 30 лет мечтал приехать в Миловице — место моей офицерской молодости. Так здорово! Спасибо Тамаре Георгиевне! Очень интересно поговорить, вспомнить".

43.

"Я, жена Фоминцев Игоря Васильевича, служившего в в/ч 52514 с 1986 по 1988 гг. (осень). Узел связи "Арсенал". Мой муж захлебывается эмоциями воспоминаниями о службе и пребывании в г. Миловице. Каждые 10 лет после прохождения срочной службы (1998, 2008, 2018 гг) мы приезжаем в этот город, где осталась частичка души, молодости и немного ностальгии. Каждый приезд снимаем фильм. Если есть желание — посмотрите. На сайте "Одноклассники" — Фоминцев Игорь. Калинингад. Ефрейтор СА. Удачи всем!!!"

По-моему, записи из тетради в кафе чешского города Миловице приоткрывают одну из главных тайн ностальгии по СССР — люди просто вспоминают свою молодость, когда и трава была зеленее, и солнце светило ярче, и все птицы в небе пели веселые песни...

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Автор
Максим МировичМаксим Мирович
Место
Чехия
Источник
Источник:ЖЖ Максима Мировича
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