Что не так с Brexit: Британия сделала шаг назад

Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязующий правительство попросить у ЕС опять отсрочить Brexit.

Этот документ поддержали в третьем чтении 313 членов Палаты общин, против проголосовали 312 парламентариев. Текст документа 4 апреля будет представлен на рассмотрение Палаты лордов, сообщает DW.

Он был предложен межпартийной группой депутатов и направлен на то, чтобы предотвратить нерегулируемый выход Великобритании из ЕС 12 апреля.

Тереза Мэй

Как известно, премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что ЕС может отсрочить выход Великобритании из ЕС до 2020 года, если Мэй не приедет в Брюссель и не будет ратифицировать предложенную ею соглашение с Союзом.

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