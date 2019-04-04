Что не так с Brexit: Британия сделала шаг назад

Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязующий правительство попросить у ЕС опять отсрочить Brexit.
Этот документ поддержали в третьем чтении 313 членов Палаты общин, против проголосовали 312 парламентариев. Текст документа 4 апреля будет представлен на рассмотрение Палаты лордов, сообщает DW.
Он был предложен межпартийной группой депутатов и направлен на то, чтобы предотвратить нерегулируемый выход Великобритании из ЕС 12 апреля.
Тереза Мэй
Как известно, премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что ЕС может отсрочить выход Великобритании из ЕС до 2020 года, если Мэй не приедет в Брюссель и не будет ратифицировать предложенную ею соглашение с Союзом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
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