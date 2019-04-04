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Что не так с Brexit: Британия сделала шаг назад

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Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязующий правительство попросить у ЕС опять отсрочить Brexit.

Этот документ поддержали в третьем чтении 313 членов Палаты общин, против проголосовали 312 парламентариев. Текст документа 4 апреля будет представлен на рассмотрение Палаты лордов, сообщает DW.

Он был предложен межпартийной группой депутатов и направлен на то, чтобы предотвратить нерегулируемый выход Великобритании из ЕС 12 апреля.

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Выход откладывается: почему британские политики саботируют Brexit

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Как известно, премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что ЕС может отсрочить выход Великобритании из ЕС до 2020 года, если Мэй не приедет в Брюссель и не будет ратифицировать предложенную ею соглашение с Союзом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Место
Великобритания
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