Что мешает Путину провозгласить себя царем: Фейгин озвучил преграды

Для президента Владимира Путина и всего высшего руководства России очень важным является признание в глазах мировой общественности законности пребывания при власти.

Об этом в эфире ObozTV заявил известный российский адвокат Марк Фейгин, комментируя жесткую позицию Украины по непризнанию выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

"Они хотят признания и легитимации собственной власти. Для них это важно. Иначе он завтра провозгласил бы себя царем, миропомазанником, Божьим помазанником и на этом все бы закончилось. Они хотят получать легитимацию от народа. Так требуют современные правила во всем мире", - подчеркнул он.

В подтверждение своих слов Фейгин навел примеры активного участия Москвы в различных международных организациях и учреждениях.

"На самом деле Путину не все равно. Тогда чего же, например, из Совета Европы не вышла Россия, почему продолжает упираться по поводу некоторых международных юрисдикций. Так называемых универсальных юрисдикций. В том же Стокгольмском арбитраже идут споры, в том числе и с Украиной. И Россия не отказывается от этого пути", - добавил юрист.

Также он считает, что негативные последствия такого давления не заставят долго ждать.

"Дело в том, что европейские страны уже не признали выборы в Крыму. Но это ведь тоже лукавство. Отделить в корзине голосов, отданных в целом за президента, отдельно крымские голоса очень сложно. Этот тупик имеет политический выход. Эти страны, конечно, не могут завтра признать Путина нелегитимным президентом, но снизить формат представительства, прекратить контакты, кроме необходимых, могут. Возможно, это уже обсуждается в контексте последних событий, связанных с отравления бывшего гражданина России, сотрудника ГРУ Скрипаля в Лондоне. Я думаю, что это уже обсуждается", - подытожил Фейгин.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Фейгин рассказал, как Украина может наказать Россию за проведение президентских выборов в Крыму.