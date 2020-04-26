Что коронавирус делает с кожей человека: врачи уточнили симптомы

В Национальной служба здравоохранения Великобритании (NHS) заявляют, что сильная красная сыпь и пятна на коже человека, могут быть признаками COVID-19.

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Данные из Италии показывают, что у каждого пятого человека, госпитализированного с коронавирусом, могут появиться сыпь или изменения кожи, передает DailyMail.

В некоторых случаях сыпь потенциально может быть первым или единственным признаком инфекции. В настоящее время растет число сообщений об инфицированных пациентах, у которых появилась сыпь или пятна на коже, и эксперты пытаются установить, является ли коронавирус причиной таких изменений.

"Я видел довольно много пациентов с коронавирусом, которые обычно не страдают от экземы или аллергии с внезапной, странной сыпью", – говорит доктор, дерматолог-консультант NHS Вероник Батай.

Пятна на коже человека, могут быть признаками COVID-19 cgcop.es

Затем, возможно, через два или три дня у них развились типичные симптомы COVID-19. Для некоторых пациентов мы считаем, что сыпь может быть единственным симптомом, который у них есть.

Исследование 88 инфицированных пациентов в больнице Лекко в Ломбардии, одном из наиболее пострадавших итальянских регионов, обнаружило, что у 20 процентов произошли изменения на коже. При этом никто из них не принимал лекарства, которые могли бы вызвать реакцию.

А восемь из 18 пациентов, изменения на коже стали появляться еще в самом начале проявления симптомов коронавируса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил перечень симптомов коронавируса COVID-19.