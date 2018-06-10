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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Что конкретно двигает Трампом в пророссийском направлении

Трамп считает, что Россию нужно вернуть в Большую 7ку, сделав её восьмёркой опять. Я внимательно слушаю тех, кто любит, лелеет и понимает его сокровенные мысли и желания - что это такое?

by Trump “Now, I love our country. I have been Russia’s worst nightmare … But with that being said, Russia should be in this meeting,” Trump said Friday as he left the White House. “It may not be politically correct, but we have a world to run. … They should let Russia back in.”

После этого заявления он продолжает в духе, что начинает пугать/угрожать нашим европейских партнёров и союзников, потому что он считает их торговая политика неправильна по отношению к США. Опять таки умный руководитель, если такая ситуация на самом деле есть, среди друзей и партнёров, собирает консилиум экспертов и передаёт свои пожелания по улучшению каждому из глав этих правительств лично. Ведёт переговоры и торгуется. Предлагает различные выходы и манёвры. Но никак не угрожает тем, кто наиболее близок нам.

Иначе получается какой-то полный идиотизм в голове и политике - диктаторы разных стран, уважаются нами и мы их гладим по головке, предлагаем с ними дела вести. Демократически же избранных лидеров, мы ставим в неудобное положение, угрожая им и ставя их в ситуацию, когда они должны как-то резко ответить на подобные ультиматумы.

Новости
В Америке есть своеобразное правило

Если вести дела с мировыми лидерами, то прежде всего нужно уметь это делать. И подходы к каждому конкретно разные. Не надо забывать свои интересы, но не надо ставить партнёров в идиотское положение. Абсолютно не надо лебезить перед бандитами и диктаторами мира, но при этом можно и нужно оставаться в состоянии, когда в ответ на их правильные действия, мы тут же ответим каким-то поощрением этих действий.

Что делать не надо - это расстилать красные дорожки перед мировыми бандитами, которые не сделали ничего, чтобы изменить свои привычки, практику поведения и понятия. Это делается только в ответ на их нормальность, а не как хлеб-соль перед непонятно кем, в ответ на непонятно что.

И ещё и ещё раз - ответьте уже наконец на вопрос, что конкретно двигает Трампом, в столь пророссийском направлении. Каждый день, каждым действием, каждой половинчатой реакцией, каждым не сделанным жестом и движением. Я так понимаю, у сторонников Трампа, которые сейчас будут рукоплескать очередной раз, демократия, свобода, закон, западные ценности уже не в моде? Или это какой-то супер заумный план, который задуман в недрах Белого дома, который вообще никто не понимает, но который хитро должен обвести всех врагов и друзей вокруг пальца и привести нас к победе в грандиозной битве, где Америка станет Великой Опять?

Что я не понимаю?

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Тема
Саммит G7
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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