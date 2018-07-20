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Сергей Белановский
Сергей Белановский
Российский социологВсе статьи автора

Что будет, если России не станет вообще?

2.5т

Я уже много раз писал, что меня не интересует, когда уйдет Путин и кто станет его преемником. Меня даже не интересует, какую политику начнет проводить преемник, поскольку какая б у него ни была идея (сознательно не пишу слово "стратегия") все равно все пойдет на перекосяк. И обсуждаются, по сути два варианта: останется Россия целостным государством или распадется на части по югославскому сценарию. Второй вопрос, который возникает за первым - сумеет ли элита удержаться от пролития крови или будет мясорубка по типу чеченской.

Не знаю, насколько это реально, но я хочу, чтобы Россия осталась целостной страной. Что нужно предпринять, что этот вариант не выглядел безнадежным?

Начал бы я с демографии. Не буду заглядывать в справочники, привожу цифры по памяти. Сейчас в России живет около 140 млн. чел., к 50-му году останется 130 млн чел, из них русских еще меньше. К концу века, если численность населения останется на сегодняшнем уровне, половину ее составят мигранты или их дети (кажется, это прогноз Вишневского).

Мне кажется, что вывод из этого прост, как в школьной арифметической задаче. ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ РУССКИХ. Это - факт, и уйти от него нельзя.

Для того, чтобы продолжить, надо прежде всего понять, какой мы хотим видеть Россию: как целостное государство? Если да, то это означает: превалирующий русский язык, единое, но очень сильно преобразованное федеральное законодательство, передача прав муниципалитетам и общинам, планомерный прием мигрантов. Желательно тех, кто легче интегрируется в русскую культуру. Как ни странно, таковыми мне кажутся выходцы из Юго-Востояной Азии.

Новости
Путин понимает: сильная Украина означает конец России

РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ПЛАВИЛЬНЫМ КОТЛОМ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, либо ее станет вообще.

А что будет, если России не станет вообще? Некоторые считают, что ничего страшного. Война на Балканах была страшной, но сейчас на ней царит мир, а Черногория стала одним из любимых курортов россиян.

В обоих случаях ничего страшного. Но первый вариант мне нравится больше. А сейчас все чаще вспоминаются слова Кюстина, что в России, хотя и не сразу, будет революция страшнее французской.

Можно ли этого избежать? Не знаю, но попытаться можно. Сделать Россию СВОИМ плавильным котлом, чем совокупностью ЧУЖИХ. Над первым вариантом надо работать уже сейчас (вернее, вчера). И поскорее забыть о планах Кудрина, Титова и Путина.

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Сергей БелановскийСергей Белановский
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Белановского
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Гребанный хохол "переживает" за Россию! Во первых Россия устояла в лихие 90-е с презиком алкашом; во вторых демография в России не такая уже и плохая, идет прирост населения; в третьих население РФ не 140, а 146,5 миллионов :) И самое главное, переживание хохла за Россию дело понятное. Но а как с Украиной? Из 52 миллионов населения УССР в 1991 году в стране реально осталось 32!!! Где 20 миллионов???? Так, что о России мы позаботимся сами, а вы смотрите, чтобы не убежали как от чумы те кто еще в составе недостраны со столетним названием "Украина" :)
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