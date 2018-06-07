Что будет, если Путин пойдет большой войной: дан печальный прогноз для Украины

Россия может занять территорию Украины за несколько дней в случае, если начнется большая война.

Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет "Лента.ру".

"Российские войска в случае желания властей могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то что Киев значительно увеличил свои военные способности за последние годы", — заявил он.

При этом, по его словам, "при любых обстоятельствах" следует избегать открытого вооруженного конфликта в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский военный эксперт и публицист Павел Фельгенгауэр заявил, что большая война в Европе может начаться в любой момент.