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Что будет, если Путин пойдет большой войной: дан печальный прогноз для Украины

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Россия может занять территорию Украины за несколько дней в случае, если начнется большая война.

Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет "Лента.ру".

"Российские войска в случае желания властей могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то что Киев значительно увеличил свои военные способности за последние годы", — заявил он.

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При этом, по его словам, "при любых обстоятельствах" следует избегать открытого вооруженного конфликта в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский военный эксперт и публицист Павел Фельгенгауэр заявил, что большая война в Европе может начаться в любой момент.

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Темы
Угроза Третьей мировой войныРоссийская военная угроза
Персоны
Андерс Фог РасмуссенВладимир Путин
Место
Украина
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