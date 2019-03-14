|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Чрезвычайное положение в США: Сенат отменил решение Трампа

1.1тЧитать материал на украинском

Сенат США отклонил декларацию президента Дональда Трампа о чрезвычайном положении на юго-восточной границе с Мексикой, которую тот подписал в феврале.

Об этом сообщает CNN. За отмену ЧП выступили 59 сенаторов, в то время, как поддержали Трампа 41 голосом.

В ответ на это президент лаконично написал в Twitter: "VETO!"

При этом, Трамп раскритиковал голосование, назвав его "резолюцией, вдохновленной демократами, которая откроет границы при одновременном росте преступности, наркотиков и торговли людьми в стране".

Новости
Власти США пошли против Трампа: что произошло

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Он также поблагодарил республиканцев, которые проголосовали за поддержание безопасности границ и строительство стены. "Я уже не могу дождаться, когда наложу вето", – повторился президент.

Отметим, что Конгрессу необходимо две трети голосов обеих палат, чтобы преодолеть президентское вето, что в данном случае считается маловероятным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "новости мира" на OBOZREVATEL.

Тема
новости мира
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения