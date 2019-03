Чрезвычайное положение в США: Сенат отменил решение Трампа

Сенат США отклонил декларацию президента Дональда Трампа о чрезвычайном положении на юго-восточной границе с Мексикой, которую тот подписал в феврале.

Об этом сообщает CNN. За отмену ЧП выступили 59 сенаторов, в то время, как поддержали Трампа 41 голосом.

В ответ на это президент лаконично написал в Twitter: "VETO!"

При этом, Трамп раскритиковал голосование, назвав его "резолюцией, вдохновленной демократами, которая откроет границы при одновременном росте преступности, наркотиков и торговли людьми в стране".

Он также поблагодарил республиканцев, которые проголосовали за поддержание безопасности границ и строительство стены. "Я уже не могу дождаться, когда наложу вето", – повторился президент.

Отметим, что Конгрессу необходимо две трети голосов обеих палат, чтобы преодолеть президентское вето, что в данном случае считается маловероятным.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!