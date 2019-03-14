Чрезвычайное положение в США: Сенат отменил решение Трампа

Сенат США отклонил декларацию президента Дональда Трампа о чрезвычайном положении на юго-восточной границе с Мексикой, которую тот подписал в феврале.
Об этом сообщает CNN. За отмену ЧП выступили 59 сенаторов, в то время, как поддержали Трампа 41 голосом.
В ответ на это президент лаконично написал в Twitter: "VETO!"
При этом, Трамп раскритиковал голосование, назвав его "резолюцией, вдохновленной демократами, которая откроет границы при одновременном росте преступности, наркотиков и торговли людьми в стране".
Дональд Трамп
VETO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 марта 2019 г.
Он также поблагодарил республиканцев, которые проголосовали за поддержание безопасности границ и строительство стены. "Я уже не могу дождаться, когда наложу вето", – повторился президент.
Отметим, что Конгрессу необходимо две трети голосов обеих палат, чтобы преодолеть президентское вето, что в данном случае считается маловероятным.
I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О старте строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил еще 1 августа 2018 года.
Он подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.
22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений.
Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.
25 января Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности американского правительства, прекратив таким образом "шатдаун", который длился 35 дней. Однако соответствующая договоренность охватила период только до 15 февраля.
11 февраля Трамп поставил ультиматум: он заявил, что готов приостановить работу федерального правительства ("шатдаун"), если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе.
15 февраля Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой.
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