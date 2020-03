Чрезвычайное положение в США из-за коронавируса? Трамп даст пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп 13 марта даст пресс-конференцию, которая будет посвящена коронавирусу.

Пресс-конференция начнется в 21:00 по киевскому времени, сообщил он в своем Twitter.

Глава государства также заявил, что если бы не ограничения на границе, то смертей от COVID-2019 в стране было больше.

"Поскольку у нас была жесткая пограничная политика, у нас 40 смертей от коронавируса", – подчеркнул Трамп.

Других подробностей президент не раскрыл, однако Bloomberg отмечает, что Трамп может объявить чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса. Официального решения по этому вопросу пока нет.

По последним данным, от вируса в США умер 41 человек. Всего заболело 1 864 человек, из которых 31 – вылечился.

