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13 марта • обновлено в 20:09
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Чрезвычайное положение в США из-за коронавируса? Трамп даст пресс-конференцию

1.8т
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Президент США Дональд Трамп 13 марта даст пресс-конференцию, которая будет посвящена коронавирусу.

Пресс-конференция начнется в 21:00 по киевскому времени, сообщил он в своем Twitter.

Чрезвычайное положение из-за коронавируса? Трамп даст пресс-конференцию

Глава государства также заявил, что если бы не ограничения на границе, то смертей от COVID-2019 в стране было больше.

"Поскольку у нас была жесткая пограничная политика, у нас 40 смертей от коронавируса", – подчеркнул Трамп.

Других подробностей президент не раскрыл, однако Bloomberg отмечает, что Трамп может объявить чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса. Официального решения по этому вопросу пока нет.

По последним данным, от вируса в США умер 41 человек. Всего заболело 1 864 человек, из которых 31 – вылечился.

Чрезвычайное положение из-за коронавируса? Трамп даст пресс-конференцию

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, США закрыли въезд для лиц из Европы из-за коронавируса, который сейчас больше всего распространяется в европейских странах. Ограничения введены на 30 дней.

После этого решения американские биржи закрылись с рекордным падением трех основных индексов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Есть версия о том, что эпидемия выгодна США, которые хотят вернуть промышленность из Китая, и вирус — это биологическое оружие Штатов.
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