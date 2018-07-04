ЧП в аэропорту Тбилиси: россиянин отравил 7 человек неизвестным веществом

В кассе российской авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Тбилиси россиянин разлил неизвестное вещество, в результате чего пострадали семеро человек.

Четверо технических сотрудников были госпитализированы сразу, а еще трое — 4 июля, сообщает "Грузия online".

По словам врачей, состояние пострадавших в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет.

Сотрудники департамента контрразведки Грузии задержали гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления.

"Следствием установлено, что 2 июля 2018 года Дмитрий Б. в кассе одной из авиакомпаний, расположенной в зале ожидания Тбилисского международного аэропорта, разлил жидкость, содержащую вредные для здоровья вещества", - сообщили в Службе госбезопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая на заседании Европейского суда по правам человека Грузия обвинила Россию в этнических чистках во время войны в августе 2008 года.