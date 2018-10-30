ЧП с "Адмиралом Кузнецовым": стала известна причина

Причиной ЧП, произошедшего в Мурманске с одним из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", могли стать перебои в энергоснабжении.

Такое мнение высказал руководитель пресс-службы АО "Центр судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев, передает "Интерфакс". Сообщается, что во время ЧП "Адмирал Кузнецов" получил повреждения.

"При проведении 82-м судоремонтным заводом операции по спуску на воду крейсера "Адмирал Кузнецов", произошла аварийная ситуация. Вследствие перебоев с подачей на плавдок ПД-50 электроэнергии - погружение плавдока прошло не штатно, в нерасчетном режиме", - сообщил Гладышев.

После инцидента крейсер ошвартовался на 35-м судоремонтном заводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате инцидента упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца.