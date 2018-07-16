ЧП на пресс-конференции Путина и Трампа: стало известно, что произошло

На совместной пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по итогам встречи в Хельсинки охрана вывела журналиста, который развернул плакат.

На листе бумаги была тема вопросов к президентам. На нем было написано: "Nuclear weapon ban treaty" (договор о запрещении ядерного оружия).

Однако к журналисту быстро подошла охрана и вывела его из зала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию.