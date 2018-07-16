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ЧП на пресс-конференции Путина и Трампа: стало известно, что произошло

6.7тЧитать новость на украинском

На совместной пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по итогам встречи в Хельсинки охрана вывела журналиста, который развернул плакат.

На листе бумаги была тема вопросов к президентам. На нем было написано: "Nuclear weapon ban treaty" (договор о запрещении ядерного оружия).

Однако к журналисту быстро подошла охрана и вывела его из зала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
ФинляндияХельсинки
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