Не дождавшись буквально несколько часов до конца Чемпионата, стадион в Волгограде решил уплыть в Волгу. Так бывает, если строить с нарушением технологий, спешить, воровать, не думать.

Совсем недавно после первого дождя смыло благоустройство в Нижнем Новгороде. Я знал, что так будет. Просто законов физики никто не отменял. И если не продумать водоотвод, не укрепить склоны, то первый ливень все смоет.

Сейчас вам начнут рассказывать, что это ЧП, что так бывает. Но в нескольких сотнях метров от стадиона в Волгограде стоит знаменитый мемориальный комплекс Мамаев Курган, и его десятки лет не смывает. Дома, построенные сотни лет назад, не рушатся, если их не сжигать и не сносить. Дороги, построенные древними римлянами, кое-где до сих пор стоят. Плитка в Калининградской области, которую клали немцы до войны, до сих пор лежит, и ничего с ней не случилось за 80 лет. А тут первый дождь и все смывает.

У нас есть современные технологии и техника. Компьютеры способны за секунды рассчитать все нагрузки, смоделировать любые ситуации. Дроны контролируют строительство! Это еще 15 лет назад мы в институте на сопромате вручную считали, какую колонну подобрать и как правильно подпорную стенку сделать, чтобы выдержала нагрузки. Сегодня все автоматизировано.

Человеку осталось малое: соблюдай проект, сроки, технологии, не экономь и не воруй. И все будет заебись. Но не получается. Где-то схалтурят, где-то спиздят, где-то вместо квалифицированых специалистов пригласят криволапых ебланов. И все у них так, из говна и веток.

Вчера смыло Нижний Новогород, сегодня смыло Волгоград, завтра будет хуже. Я объехал все города и могу поспорить, что еще много подобных картинок увидим. Хотелось бы вслед за этим увидеть уголовные дела, но, боюсь, я слишком многого хочу.

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