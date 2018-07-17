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Юрий Гиммельфарб
Юрий Гиммельфарб
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ЧМ-2018 войдет в историю: это наиболее омерзительное действо

4.8т

Мундиаль закончился. Инфантино, президент ФИФА, считает, что ЧМ-2018 помог изменить взгляд людей на Россию и стал лучшим в истории. Путин сказал, что рухнули мифы и предубеждения. Что этот чемпионат изменил для европейцев и россиян? Нивелируется ли в их представлении агрессия России в Украине? - Ред.

Ответ на данный вопрос, на мой взгляд, должен строится на трех аспектах. Но чтобы это понять я вначале приведу абстрактный пример. Представьте себе, что у вас грядет какое-то торжество, и вы собираетесь отметить его в хорошем ресторане, пригласив кучу друзей и затратив кучу денег. Вы прекрасно провели время. Вопрос: что будет утром? Наутро никуда не денутся реальные оценки: а что же осталось в кошельке и, извините, для некоторых господ останется проблема похмелиться (прошу прощения за столь жесткое сравнение).

К чему я этот пример привел?

Аспект первый. Любой чемпионат мира, любое крупное спортивное мероприятие всегда организуется лучше предыдущего, потому что меняются пиар-технологии, обычные технологии, и все они применяются в шоу-бизнесе. А любое спортивное мероприятие - это шоу. Давайте зададим себе простой вопрос: хорошо, вот были предыдущие чемпионаты мира. Сейчас может кто-то, кроме специалистов, вспомнить, что там было особенного? Да никто. Только специалисты могут сказать, что последним чемпионом мира 20-го века стала, например, в 1998 году Франция, или еще что-то.

Мне лично из последних чемпионатов мира запомнился только мундиаль в ЮАР, потому что мой личный лексикон обогатился словом вувузела - это такая дудка, которая очень громко звучала. Вот и все. Поэтому уверяю вас, что все это забудется через очень короткий промежуток времени. И не надо рассматривать это как-то по-особенному, что это, мол, как-то изменит отношение людей к куда более важным проблемам, нежели шоу, когда в каждом матче 22 миллионера на потеху почтеннейшей публике гоняли мячик. Не поменяется ничего, останутся те же проблемы.

Второй аспект, который я считаю важным подчеркнуть. Данный чемпионат действительно надолго останется в памяти населения нашей планеты как наиболее омерзительное и политизированное действо. Я имею ввиду эту совершенно безобразную, на мой взгляд, политизированную реакцию российского истэблишмента на возглас хорватского футболиста "слава Украине!". Я даже приличного слова не могу подобрать, как на это отреагировала ФИФА, которая обрушилась на сборную Хорватии. Хотя лично мы с коллегами, когда делали передачу "Кухонная политика", посмеялись над этой ситуацией и привели простой пример.

"Слава России" - в этой фразе нет ничего страшного, "слава Израилю" - тоже ничего, "слава Гондурасу", "слава Китаю" - тоже ничего. Почему-то именно замена в этом словосочетании слова "Украина" поставила весь российский истэблишмент на уши, и начались какие-то санкции и гонения. И лично у меня подобная реакция вызвала чувство глубочайшего омерзения.

Поэтому разговоры о том, что как заявил Путин, рухнули мифы и предубеждения - я в этом плане с Владимиром Путиным в корне не согласен. Я считаю, наоборот, было показано всему миру, какие существуют мифы и предубеждения. Более того, они навязываются обществу при том, что общество не понимает, в чем эти мифы и предубеждения. Объясните вы, наконец, - в чем криминал данного словосочетания?! - нет, никто не стал ничего объяснять.

Наоборот я считаю, что подобная реакция продемонстрировала россиянам, что в глазах российского политического истэблишмента Украина рассматривается как враг - и никак иначе. Если я не прав, тогда я прошу почтеннейшую публику задуматься и привести любой пример, который бы опровергал это. Нет такого примера, я его не знаю.

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И, наконец, третий аспект. У большинства российского населения данный чемпионат прочно будет ассоциироваться с тем, что именно под шумок этого мундиаля 2018 российское правительство протащило:

  • законопроект о людоедской пенсионной реформе, которая не иначе со словом геноцид не ассоциируется:

  • повышение НДС на 2%, который даст разгон инфляции в России 12%, а перевозки сделает просто неконкурентноспособными по сравнению с тем же Казахстаном;

  • перманентное повышение на бензин;

  • ну, и на закуску – вуаля! - с 1 июля повышение тарифов ЖКХ на некоторые услуги даже на 7,1%.

И в подобного рода ситуации я предлагаю задуматься, а как это будут воспринимать люди? Не помню, кто из публицистов привел это сравнение, но оно мне представляется крайне метким и точным: это практически повадки мошенника или вора-карманника, который отвлекает ваше внимание каким-нибудь фокусом, финтифлюшкой, а в этот момент он обчистил ваши карманы. Вот ведь что получается, причем обратите внимание, по датам даже.

14 июня был наконец обнародован этот проект правительства Медведева о так называемой пенсионной реформе, хотя это надо назвать пенсионным дефолтом. А 15 июня грянул мундиаль для того, чтобы хотя бы какая-то часть населения забыла о пенсионных проблемах. А первое обсуждение в Госдуме назначено на 19 июля. Таким образом тот очень короткий промежуток времени, который хотя бы теоретически общество могло бы обсуждать, отвлекали под "оле-оле-оле-Россия-чемпион".

Поэтому в данной ситуации россиян это только озлобит. Мы с коллегами еженедельно проводим по понедельникам опросы на улицах Саратова. Причем последний месяц только по поводу пенсионной реформы. Люди реально озлоблены.

Для россиян этот чемпионат мира будет ассоциироваться с обманом, реальным жульничеством.

Что касается европейцев, то понятно, что они - люди практичные. Скажем так: если гостеприимный хозяин хорошо организовал пьянку (надеюсь, теперь понятно, почему я привел такой пример в самом начале) - это что, меняет то, что хозяин другие вещи делает неподобающим образом? Нет, не меняет. Поэтому, с моей точки зрения, в отношении европейцев это ничего не поменяет, а что касается россиян - здесь я уже сказал. И дальнейшие события еще впереди.

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Автор
Юрий ГиммельфарбЮрий Гиммельфарб
Темы
Чемпионат мира 2018российская экономика
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
ще звернєння вчора!? зьявилось до вовкі полторашкі...))) валяюсь ...))) да до звернєння.. - " мілий путін , благаемо зроби вагітність 7 ( СІМЬ!!!) місяцев! " уже 6 400 опе₴далов підпісалі....)))
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Ильченко София
Ильченко София
За что боролись ,на то и напоролись!Скацапы,настолько тупые и опущенные рабшисты,что чувство достоинства, и свобода выбора,им совершенно чужда, потому они любят создавать образ сцарей,типа хуйла-гопника,и чЛенина-сифилитика,и поклонятся им, позволяя нагребать несметные богатства, убивать,отжимать и при этом внушать, что без гопоты, ворюг,садистов и убийц, раша не может быть "вяликой",а для них это главное, только миру на них по хер.Они были конченной, низшей расой рабшистов, ими и останутся, главное,чтобы научились жить своей жизнью, эти смердюки кацапские,и отье.........лись от Украины.
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Koval Oleg
Koval Oleg
автор, видимо, не в курсе, что в мире бизнеса наиболее важные договорённости достигаются в ресторане, в хорошем ресторане с вкусной едой, красивой музыкой и вышколенным персоналом ... договорённости достигаются, а что именно ели и пили вспоминать не принято ... и, это ... ну не путайте вы Vive Франция! и хайль гитлер, то бишь слава украине ... даже дебиловатый на вид Вида понял (или свои объяснили) и долго извинялся...
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