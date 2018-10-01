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Вадим Довнар
Вадим Довнар
ЖурналистВсе статьи автора

Чистосердечное непризнание Прилепина

2.9т

Сам не понял, что сказал. Чистосердечное непризнание Прилепина

Крайне любопытное в своей откровенности интервью дал сбежавший из "ДНР" российский террорист, которого некоторые называют писателем и по совместительству родственник Владислава Суркова Захар Прилепин. Впрочем, интересно содержание текста не потому, что там нечто оригинальное, а как раз своей банальностью. Банальностью зла.

Итак, в интервью ФАН Прилепин напророчил России печальное будущее после ухода с поста президента России Владимира Путина. По его словам, нынешняя ситуация может существовать еще несколько лет, а вот после Путина уже может статься кошмар. Он сравнил послепутинскую Россию с нынешним Донбассом, в который после успешного покушения на главу "ДНР" Александра Захарченко хлынули "барыги", чтобы "пилить" "экономику республики".

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Террорист полагает, что после ухода Путина страна может легко вернуться в 90-е. "Призрак 90-х по-прежнему бродит вокруг нас", – предрекает Прилепин.

Он отметил, что надо как-то подготовиться к этому, однако не понятно, будет ли от этого прок. Даже Советский союз с его мощной армией "слинял в три дня", напомнил писатель и привел объяснение этому: по его мнению, элиты в Союзе оказались чересчур богаты на предателей и конформистов. Как считает писатель, Россия 2010-х не сильно далеко ушла от конца 1980-х.

По словам писателя, ситуацию можно изменить. Для этого надо только смотреть на послепутинский период не как на момент реванша либералов или как на вторую "Перестройку". Однако осознания этого в обществе нет, как нет и людей, способных повернуть страну в необходимую сторону.

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При этом писатель призвал не считать Россию оплотом тоталитаризма. По его словам, либеральные идеи крайне сильны. Так, в качестве примера он привел тот факт, что по радио не крутят песни Александра Скляра, Вадима Самойлова и других исполнителей, посвященные Донбассу. "Мы... в публичном пространстве маргиналы", – посетовал Прилепин.

На этом месте хотелось бы поприветствовать откровения временно избежавшего наказания террориста, которыми он фактически признает:

Когда Россия начинала на территории Украины так называемую "Русскую весну", ее руководители либо помнили о судьбе СССР, и, несмотря на все параллели, сознательно пошла на уничтожение не только Украины, но и своего государства.

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Тогда именно их впору называть русофобами и "агентами Госдепа".

Либо не осознавала величины угрозы, встающей перед ней самой. В таком случае "родители" атаки на нашу страну (а, следовательно, настоящие авторы разрушения РФ) – люди с плохой памятью, не выучившие уроки прошлого, наконец просто некомпетентные и опасные для россиян в том числе.

Все, к чему притрагивается "русский мир" превращается в выжженную зону, территорию убийств, "барыг". Ничего путного "русские патриоты", имперцы, построить неспособны. И не стоит все объяснять убийством марионетки Захарченко, при котором собственно отстрел "романтиков" "русского восстания" и начался.

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Опора на имперскость, тоталитаризм (если в РФ не он, то что тогда тоталитаризм, как назвать существующий режим? Спорить можно только о степени закрученности гаек). Захват чужих территорий, пренебрежительное отношение к другим нациям и антидемократизм – все это идеология, которой быстро заражаются, тяжело болеют, но она не сильно живуча (до краха), смертельна и смертна во всех смыслах. Посмотрите вы, всего пятый год идет с момента начала временной оккупации Крыма, а они уже "в публичной плоскости – маргиналы". Толи еще будет, варвары.

Каждому, как известно, по делам его.

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Автор
Вадим ДовнарВадим Довнар
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Вадима Довнара
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
Прилепин опасается, что после хуйла не найдется такой же хуйло, чтоб россия продолжала вставать с колен. Говно вопрос - в Винторогии найдется куча таких пидорасов. Правда вставание с колен, как обычно, ограничивается до уровня лопатоприемника.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Однозначно сказать, что бандерам не выгоден любой президент стран, имеющий несчастие с ней граничить.. Тем более страны которая не признала нацистский госпереворот в киеве.
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