Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за 5 млн: статистика по коронавирусу на 22 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире пересек психологическую отметку в 5 миллионов человек. Резкая вспышка болезни зафиксирована в Бразилии, что вывело ее на третье место по заболеваемости среди всех стран.

По состоянию на 22 мая COVID-19 унес жизни уже более 334 тыс. пациентов, преодолеть болезнь удалось свыше 2 млн человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Ситуация с коронавирусом в мире Worldometers

Ситуация с коронавирусом в мире Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 19 706 человек. Умерли 579 пациентов, выздоровели 6227.

Странами-лидерами по количеству больных сейчас являются США (более 1,6 млн), Россия (более 317 тысяч) и Бразилия (свыше 310 тысяч).

От коронавируса COVID-19 умер двухдневный младенец в Южно-Африканской Республике. Он стал самой юной жертвой пандемии в мире.

Коронавирус в Украине СНБО

Коронавирус в Украине СНБО

Главное за 22 мая:

06:31 – По данным Института Роберта Коха, в Германии колтичество случаев коронавируса достигло 177 212 (+460), скончались 8 174 человек (+27).

05:31 – Президент США Дональд Трамп заявил, что если в стране начнется вторая волна пандемии коронавируса, то жесткие карантинные ограничения вводить не будут.

02:32 – Международный валютный фонд и Украина предварительно договорились о предоставлении кредита по новой программе финансирования stand-by. Средства будут направлены на преодоление последствий пандемии COVID-19.

01:07 – В Москве от коронавируса скончались еще 73 пациента, общее количество летальных случаев достигло 1 867, сообщил оперативный штаб.

00:05 – Новое исследование показало, что коронавирус COVID-19 "захватывает" клетки организма человека, блокируя определенные гены, которые борются с инфекциями.