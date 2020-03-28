Число умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч

С начала эпидемии коронавируса в Италии скончались более 10 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные worldometers.info. Информацию подтвердили также власти Италии.

Состоянием на вечер субботы, 28 марта, в стране зафиксировано почти 92,5 тысячи случаев заболеваний, из которых почти 6 тысяч только за последние сутки. Также из 10 тысяч жертв за последние сутки скончались 889 человек.

Всего вылечиться удалось пока что лишь 12 тысячам жителей Италии.

Статистика по коронавирусу worldometers.info

Статистика по коронавирусу worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, официально в Украине состоянием на утро 28 марта подтвердили 311 случаев COVID-19.

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