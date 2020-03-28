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28 марта • обновлено в 20:21
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Число умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч

6.6т
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С начала эпидемии коронавируса в Италии скончались более 10 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные worldometers.info. Информацию подтвердили также власти Италии.

Состоянием на вечер субботы, 28 марта, в стране зафиксировано почти 92,5 тысячи случаев заболеваний, из которых почти 6 тысяч только за последние сутки. Также из 10 тысяч жертв за последние сутки скончались 889 человек.

Всего вылечиться удалось пока что лишь 12 тысячам жителей Италии.

Статистика по коронавирусу

Статистика по коронавирусу

worldometers.info

Статистика по коронавирусу

Статистика по коронавирусу

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, официально в Украине состоянием на утро 28 марта подтвердили 311 случаев COVID-19.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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