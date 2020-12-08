Число пострадавших от загадочной болезни в Индии возросло, один человек умер

В Индии от загадочной болезни умер первый пациент – 45-летний мужчина, общее число госпитализированных возросло до 450.

Об этом пишет Times Of India. Вспышка произошла в городе Элуру штата Андхра-Прадеш на юге страны, при этом специалисты не связывают ее с коронавирусной инфекцией.

Первые случаи неизвестной болезни зарегистрировали в субботу, 5 декабря. С жалобами на странные симптомы, не связанные с каким-либо известным заболеванием, в городские больницы обратились 45 человек. Они жаловались на судороги, внезапную потерю сознания, тошноту и припадки.

Только за выходные, 6 и 7 декабря, были госпитализированы более 140 человек. По данным на 8 декабря их число выросло до 450. Причиной смерти одного пациента назвали сердечный приступ.

Министр здравоохранения штата Андхра-Прадеш Алла Кали Кришна Шринивас сообщила, что в пробах крови пациентов не обнаружили никаких доказательств вирусной инфекции.

Тесты на коронавирус также показали отрицательный результат.

Официальные власти Индии исключили загрязнение воды или воздуха как причину вспышки неизвестной болезни после изучения соответствующих проб.

Установлением причин загадочной болезни занялись ученые Городского центра клеточной и молекулярной биологии (CCMB) и сотрудники Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS).

"Если это бактерия, вирус или грибок, мы сможем это выяснить и изолировать возбудителя. Это может занять несколько дней, поскольку процесс сложный", – заявили в CCMB.

Также образцы крови больных отправлены на изучение специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Город Елуру, где произошла вспышка google.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в начале ноября в Нигерии в штате Дельта 15 человек умерли от загадочной болезни за две недели. Жертвами стали люди в возрасте от 18 до 25 лет.

Специалисты заявили о том, что есть подозрение на вирусную геморрагическую лихорадку или даже наркотическую интоксикацию как причину смерти жертв.