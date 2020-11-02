Число больных коронавирусом в мире подошло к 47 млн: статистика на 2 ноября. Обновляется
По состоянию на понедельник, 2 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 46,8 млн человек. За последние сутки было обнаружено 436 707 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 33,7 млн. Самый большой суточный прирост заболеваемости зафиксировали в США – 71,3 тыс., Индии – 46,4 тыс. и Франции – 46,2 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 395 440 человек. Умерли 7 306 пациентов, выздоровели – 161 441.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,4 млн), Индия (8,2 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.
В Австралии впервые за почти пять месяцев не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. В связи с этим в стране планируют дальнейшее постепенное ослабление карантина.
Главное за 2 ноября:
По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, на Буковине зафиксировали 418 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 90 пациентов. Всего в области уже диагностировали 22 485 случаев заражения и 472 смерти от COVID-19.
В Китае зафиксировали 24 новых случая активной формы COVID-19 и 30 фактов бессимптомного течения заболевания.
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заболел коронавирусом COVID-19. Перед местными выборами он ездил на Донбасс, где встречался с воинами ВСУ.
По данным унивеситета Хопкинса (США), ко 2 ноября от коронавируса в мире скончались 1 199 684 человека, а заразились 46 426 677. Рейтинг стран с наибольшими показателями выглядит так:
США 230 967 / 9 200 643
Бразилия 160 074 / 5 545 705
Индия 122 111 / 8 184 082
Мексика 91 895 / 929 392
Британия 46 807 / 1 038 054
Италия 38 826 / 709 335
Франция 37 057 / 1 458 999
Испания 35 878 / 1 185 678
Иран 35 298 / 620 491
Перу 34 476 / 902 503
Колумбия 31 799 / 1 073 809
Аргентина 31 140 / 1 173 533
Россия 28 026 / 1 624 648
В странах Европы лидерами антирейтинга из общего числа выявленных заражений COVID-19 является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8 место.
В Словакии на коронавирус проверили более 2,5 миллиона граждан, что составляет большую часть населения страны. У 25 850, прошедших тестирование, обнаружили болезнь.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус самоизолировался из-за контакта с больным COVID-19. "Я здоров, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на самоизоляции в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома", – сказал он.