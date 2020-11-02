Число больных коронавирусом в мире подошло к 47 млн: статистика на 2 ноября. Обновляется

Виктория Довгань Мир 05:33, 2.11.2020 Обновлено: 06:26, 2.11.2020

По состоянию на понедельник, 2 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 46,8 млн человек. За последние сутки было обнаружено 436 707 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 33,7 млн. Самый большой суточный прирост заболеваемости зафиксировали в США – 71,3 тыс., Индии – 46,4 тыс. и Франции – 46,2 тыс.

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Ситуация с коронавирусом в мире.
Worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 395 440 человек. Умерли 7 306 пациентов, выздоровели – 161 441.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,4 млн), Индия (8,2 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.

  • В Австралии впервые за почти пять месяцев не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. В связи с этим в стране планируют дальнейшее постепенное ослабление карантина.

Ситуация с пандемией COVID-19 в Украине.
СНБО
Статистика короновируса в регионах.
СНБО

Главное за 2 ноября:

  • По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, на Буковине зафиксировали 418 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 90 пациентов. Всего в области уже диагностировали 22 485 случаев заражения и 472 смерти от COVID-19.

  • В Китае зафиксировали 24 новых случая активной формы COVID-19 и 30 фактов бессимптомного течения заболевания.

  • Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заболел коронавирусом COVID-19. Перед местными выборами он ездил на Донбасс, где встречался с воинами ВСУ.

  • По данным унивеситета Хопкинса (США), ко 2 ноября от коронавируса в мире скончались 1 199 684 человека, а заразились 46 426 677. Рейтинг стран с наибольшими показателями выглядит так:

  • США 230 967 / 9 200 643

  • Бразилия 160 074 / 5 545 705

  • Индия 122 111 / 8 184 082

  • Мексика 91 895 / 929 392

  • Британия 46 807 / 1 038 054

  • Италия 38 826 / 709 335

  • Франция 37 057 / 1 458 999

  • Испания 35 878 / 1 185 678

  • Иран 35 298 / 620 491

  • Перу 34 476 / 902 503

  • Колумбия 31 799 / 1 073 809

  • Аргентина 31 140 / 1 173 533

  • Россия 28 026 / 1 624 648

  • В странах Европы лидерами антирейтинга из общего числа выявленных заражений COVID-19 является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8 место.

  • В Словакии на коронавирус проверили более 2,5 миллиона граждан, что составляет большую часть населения страны. У 25 850, прошедших тестирование, обнаружили болезнь.

  • Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус самоизолировался из-за контакта с больным COVID-19. "Я здоров, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на самоизоляции в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома", – сказал он.

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