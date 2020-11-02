Число больных коронавирусом в мире подошло к 47 млн: статистика на 2 ноября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 2 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 46,8 млн человек. За последние сутки было обнаружено 436 707 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 33,7 млн. Самый большой суточный прирост заболеваемости зафиксировали в США – 71,3 тыс., Индии – 46,4 тыс. и Франции – 46,2 тыс.

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Ситуация с коронавирусом в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 395 440 человек. Умерли 7 306 пациентов, выздоровели – 161 441.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,4 млн), Индия (8,2 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.

В Австралии впервые за почти пять месяцев не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. В связи с этим в стране планируют дальнейшее постепенное ослабление карантина.

Ситуация с пандемией COVID-19 в Украине. СНБО

Статистика короновируса в регионах. СНБО

Главное за 2 ноября: