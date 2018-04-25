Чиновники США проникли в генконсульство России в Сиэттле: в РФ заявили о захвате

Представители американских властей проникли на территорию резиденции российского генерального консульства в Сиэтле и вошли в здание.

Соответствующие действия были применены после того, как дипломаты РФ накануне покинули дипучреждение. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что чиновники уже вошли в здание и включили свет.

В посольстве РФ в Вашингтоне назвали действия властей США "недружественным шагом" и "грубым нарушением конвенции о дипсношениях". Отмечается, что Россия не давала согласия на снятие неприкосновенности со своей собственности в Сиэтле.

"Будем пока отслеживать. Выводы и решения будут приниматься позже по результатам этой недружественной акции", — сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Николай Пукалов, заявив, что представители США взломали замок в здание.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США "рейдерским захватом".

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище – государственный рейдерский захват", — написала она в Facebook.

Отмечается, что генконсульство в Сиэтле прекратило работу 2 апреля, как было предписано американской стороной.

Как сообщал "Обозреватель", 26 марта 24 страны мира приняли решение о высылке дипломатов Российской Федерации. 27 марта к ним присоединились Ирландия и Бельгия, а также Молдова. 28 марта на такой же шаг решилась Черногория.

При этом некоторые европейские государства, в частности, пять членов ЕС, отказались высылать российских дипсотрудников.