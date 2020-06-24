США и ЕС указали на предвестник нового нападения Путина на Украину

Американские и европейские чиновники опасаются, что президент России Владимир Путин пытается заложить основу для дальнейшего военного вторжения в Украину.

Их, в частности, напугало его заявление в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин" о российских исторических территориях, которые якобы в качестве "подарка" достались бывшим странам СССР после его распада. Об этом пишет Time.

Отмечается, хотя спикер главы РФ Дмитрий Песков оправдался, подчеркнув, что у России нет территориальных претензий к своим соседям, союзники США выразили обеспокоенность. Они считают, что Путин может предпринять еще один агрессивный шаг, пытаясь отвлечь внимание от неудачной реакции на коронавирус в стране и стабилизации российской экономики.

И только усугубили эти опасения другие шаги главы РФ. Например, его решение провести крупный военный парад в Москве 24 июня, несмотря на то, что страна занимает третье месте по количеству заболевших COVID-19.

В материале напомнили, что один европейский чиновник в фильме назвал российскую аннексию Крыма в 2014 году "демократическим выбором населения полуострова". Этот его "аргумент" не признают в странах Европы и считают "особо тревожным". Сейчас же такой точкой обеспокоенности, по словам официальных лиц по обе стороны Атлантики, является Донбасс.

Путин снова может напасть на Украину по сценарию Крыма и Донбасса, считают чиновники из США и ЕС

"Крым является частью Украины. Мы продолжаем взаимодействовать с официальными лицами из Украины, России, Германии, Франции, других заинтересованных партнеров и союзников для поддержки суверенитета, а также территориальной целостности Украины", – цитирует издание спикера Госдепартамента США Морган Ортагус.

При этом журналисты отмечают, якобы поддержка Украины является только одной из немногих вещей, о которых могут договориться трансатлантические союзники сейчас. Поскольку альянс США и ЕС ослаб внешней политикой администрации американского президента Дональда Трампа.

Так, два европейских чиновника считают, что Путин может попытаться использовать эту растущую напряженность между США и их союзниками по НАТО, сделав еще один агрессивный шаг на территории Украины или других стран, которые были частью СССР.

"Путин чувствует слабость. Атлантический альянс изнашивается, президент Трамп выводит американские войска из Германии, потому что он говорит, что немцы не выполняют свои обязательства по расходам на оборону, а у Путина есть проблемы у себя дома. Это может добавить неприятностей", – сказал собеседник издания.

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