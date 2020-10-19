Чилийцы отметили годовщину протестов и сожгли две церкви. Фото и видео

В чилийской столице Сантьяго 18 октября отметили годовщину массовых антиправительственных протестов. Во время шествия произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

Два храма подверглись нападению и были сожжены во время беспорядков, сообщает Euronews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отметить годовщину протестов в Сантьяго вышли около 25 тысяч человек.

Акция с участием около 25 тысяч человек началась мирно, однако завершилась беспорядками и поджогами. В результате были сожжены неоготический храм XIX века Сан-франциско-де-Борха, где часто проводила церемонии полиция, и одна из старейших церквей Сантьяго – Асунсьона (144 года). Священнослужители осудили акты насилия.

Акция в Сантьяго началось мирно, но затем переросла в беспорядки.

Протесты в Чили начались осенью 2019 года после того, как власти подняли стоимость проезда в столичном метро. Демонстранты выступили против социального неравенства и действующей политики правительства. В итоге во время акций протеста погибли более 30 человек.

Демонстранты частично разрушили две церкви в Сантьяго.

Демонстранты сожгли две церкви в Сантьяго.

Демонстранты сожгли две церкви в Сантьяго.

Купол одной из церквей упал после пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL, на один из таких протестов в октябре вышло более миллиона человек.

На 25 октября 2020 года в стране запланирован референдум по выработке новой Конституции, что было одним из требований демонстрантов.