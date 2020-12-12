Чихающая старушка Бэнкси "снесла" дома в Бристоле

В Бристоле (Великобритания) появился новый шедевр уличного художника Бэнкси (Banksy) – чихающая старушка. Зрители немедленно связали его создание с коронавирусной тематикой.

Фото рисунка опубликованы на странице граффитиста в Instagram, сам он назвал свою работу "Апчхи". Жители города уже укрыли работу пленкой, чтобы граффити лучше сохранилось, пишет The Guardian (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).

Художник изобразил пожилую женщину в платочке на стене жилого дома в начале одной из самых крутых улиц города. На рисунке видно, что она чихнула так сильно, что у нее из рук выпали трость и сумка, а изо рта вылетела вставная челюсть. При этом создает впечатление, что от чиха старушки на улице "попадали" дома.

Новое граффити Бэнкси Instagram @banksy

Новое граффити Бэнкси Instagram @banksy

Новое граффити Бэнкси Instagram @banksy

Жители Бристоля укрыли рисунок пленкой theguardian.com

В июле 2020 года Бэнкси уже рисовал граффити, посвященное пандемии коронавируса, – в подземке лондонского метро. Он изобразил в вагонах крыс с помощью трафарета. Одна из них чихала, распространяя коронавирус, остальные – использовали защитные маски как парашюты. Сотрудники метрополитена уже удалили граффити.

Крысы в лондонском метро Instagram @banksy

Что известно о Бэнкси?

Бэнкси (Banksy) – псевдоним анонимного британского художника стрит-арта, политического активиста, работающего с 1990-х годов.

Его настоящее имя и происхождение не известны, а картины всегда вызывают широкий резонанс в обществе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что бывший агент, водитель и фотограф Бэнкси Стив Лазаридес показал эксклюзивные фото шефа.

Он снимал самого загадочного художника современности за работой. Около 500 снимков вошли в книгу о Бэнкси, однако лица граффитиста на них не видно.