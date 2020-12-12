Чихающая старушка Бэнкси "снесла" дома в Бристоле

Таша Адамович
Таша Адамович
Мир
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Новый шедевр Бэнкси в Бристоле

В Бристоле (Великобритания) появился новый шедевр уличного художника Бэнкси (Banksy) – чихающая старушка. Зрители немедленно связали его создание с коронавирусной тематикой.

Фото рисунка опубликованы на странице граффитиста в Instagram, сам он назвал свою работу "Апчхи". Жители города уже укрыли работу пленкой, чтобы граффити лучше сохранилось, пишет The Guardian (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).

Художник изобразил пожилую женщину в платочке на стене жилого дома в начале одной из самых крутых улиц города. На рисунке видно, что она чихнула так сильно, что у нее из рук выпали трость и сумка, а изо рта вылетела вставная челюсть. При этом создает впечатление, что от чиха старушки на улице "попадали" дома.

Новое граффити Бэнкси
Новое граффити Бэнкси
Новое граффити Бэнкси
Жители Бристоля укрыли рисунок пленкой

В июле 2020 года Бэнкси уже рисовал граффити, посвященное пандемии коронавируса, – в подземке лондонского метро. Он изобразил в вагонах крыс с помощью трафарета. Одна из них чихала, распространяя коронавирус, остальные – использовали защитные маски как парашюты. Сотрудники метрополитена уже удалили граффити.

Крысы в лондонском метро
Что известно о Бэнкси?

Бэнкси (Banksy) – псевдоним анонимного британского художника стрит-арта, политического активиста, работающего с 1990-х годов.

Его настоящее имя и происхождение не известны, а картины всегда вызывают широкий резонанс в обществе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что бывший агент, водитель и фотограф Бэнкси Стив Лазаридес показал эксклюзивные фото шефа.

Он снимал самого загадочного художника современности за работой. Около 500 снимков вошли в книгу о Бэнкси, однако лица граффитиста на них не видно.

ВеликобританияБэнкси (Banksy)