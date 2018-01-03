Путінський режим, який ніяк не хоче "поступатися принципами" і полишити окуповані частини території України, придумав для себе новий "вихід", ввести свою російську криптовалюту.

Як доводять Путіну його економічні радники, це могло б допомогти Кремлю уникнути розгромних наслідків економічних санкцій, котрі прийняті Заходом щодо Росії, навіть тоді, коли б там вирішили їх зробити ще більш жорсткими і відключили Російську Федерацію від міжнародної системи банківських переказів SWIFT, пише Віктор Каспрук у своєму блозі.

А враховуючи, що сенс криптовалют (як і золота) полягає в неможливості ідентифікації її державної власності, то цим Москва намагається знайти вихід з безвихідної ситуації, у яку її загнала гібридна війна з Україною.

Схоже на те, що цим Росія хоче отримати додаткову страховку для уникнення повного краху російської економіки.

Таким чином Кремль робить ставку на умовний "путкоїн", який разом з золотом вони спробують використовувати у якості резервної російської валюти.

Путінські "криптові плани" дуже таки нагадують фільми про Джеймса Бонда, а сподівання кегебістської влади перемістити свою нову "валюту" на світові ринки, щоб збагатити себе і державу, лише здатні перевести російську економіку в розряд функціонуючої на не зовсім законному полі.

Хоча, можливо, спочатку російські мрійники у пошуку свого рятувального кола, "гібридної валюти", можуть піти не так далеко і запровадити не "крипторубль", а щось дещо скромніше на кшталт електронного рубля.

Використовуючи для цього технологію блокчейн (розподілена база даних, яка підтримує перелік записів, так званих блоків, що постійно зростає), щоб уникати використання традиційних банківських каналів, які здатні блокувати санкції.

І якщо технологія блокчнейн буде й далі розвиватися, то це може дати Росії шанс частково обходити накладені на неї санкції, підштовхуючи Захід до пошуку нових санкційних рішень.

В Кремлі, пам’ятаючи про погрози відключити Російську Федерацію від SWIFT розраховують на те, що з поширенням криптовалют, такі застарілі технології як SWIFT взагалі не будуть потрібні. Бо пересилати гроші між країнами буде набагато простіше і, відповідно, важче тиснути на Росію через випробувані банківські механізми.

Знаходячись на порозі світової ізоляції і маючи "пошматовану" санкціями економіку, Російська Федерація буде ще більше скочуватись в прірву грядущого економічного колапсу.

Та коли в Кремлі сподіваються на "секретну економічну зброю" технології блокчнейн, Європейський центральний банк і Центральний банк Японії визначають її, як "занадто незрілу" для використання в платіжних системах.

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Можливо, що для початку Москва буде прагнути використовувати "путкоїн" у розрахунках з такими країнами-ізгоями, як Північна Корея, Іран, Венесуела чи Сирія.

Можна зробити припущення, що найближчим часом Росія спробує нав’язати демократичному світу "гібридну криптовалютну війну". Використовуючи для цього криптовалюту в якості політичної зброї.

Оскільки проводячи свої підривні фінансові маніпуляції по всьому світу вже не в доларах, євро чи єнах, Росія намагатиметься залишатися невпізнаною.

Що значно ускладнюватиме можливість відслідковування грошових потоків, які використовуватимуться нею не тільки для закупівлі через треті країни заборонених для продажу Москві товарів і технологій, а й для взяття під свій контроль основних криптовалют.

А коли сама держава починає проводити підривні маніпуляції, то такий розвиток подій означатиме не що інше, як провокування Російською Федерацією глобального криптопротистояння з рештою країн світу.