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Чьи Курилы? Япония жестко осадила Россию

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Правительство Японии будет продвигать переговорный процесс с Россией по проблеме мирного договора между странами "в спокойной обстановке".

Об этом сообщили в японском МИД на просьбу прокомментировать встречу замминистра иностранных дел России Игоря Моргулова и посла Японии в Москве Тоехисы Кодзуки, на которой шла речь о спорных Курильских островах, передает ТАСС.

"Мы будем продвигать переговоры с Россией по мирному договору в спокойной обстановке, поэтому хотели бы уклониться от ответа на вопрос", - сказали в МИД Японии на заявление РФ о искаженной сути договоренностей.

Курильские острова

Курильские острова

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В министерстве иностранных дел Японии также отметили, что Кодзуки изложил Моргулову позицию японской стороны, однако подробности их беседы не сообщили.

"Правительство Японии продолжит плотный переговорный процесс (с Россией. – Ред.) в рамках своей базисной позиции - решение территориальной проблемы и последующее за ним заключение мирного договора", - добавили в МИД Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Место
Россия
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
При любом раскладе Японии ни чего не светит, Курилы это стратегически важная территория для РФ
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Иванов Ива
Иванов Ива
Заголовок в стиле паноса, ой то есть обоза
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Иванов Ива,ты в какой класс ходишь?Без "ошибок" всё написал,даже имя своё.
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