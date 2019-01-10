Чьи Курилы? Япония жестко осадила Россию

Правительство Японии будет продвигать переговорный процесс с Россией по проблеме мирного договора между странами "в спокойной обстановке".
Об этом сообщили в японском МИД на просьбу прокомментировать встречу замминистра иностранных дел России Игоря Моргулова и посла Японии в Москве Тоехисы Кодзуки, на которой шла речь о спорных Курильских островах, передает ТАСС.
"Мы будем продвигать переговоры с Россией по мирному договору в спокойной обстановке, поэтому хотели бы уклониться от ответа на вопрос", - сказали в МИД Японии на заявление РФ о искаженной сути договоренностей.
Курильские острова
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В министерстве иностранных дел Японии также отметили, что Кодзуки изложил Моргулову позицию японской стороны, однако подробности их беседы не сообщили.
"Правительство Японии продолжит плотный переговорный процесс (с Россией. – Ред.) в рамках своей базисной позиции - решение территориальной проблемы и последующее за ним заключение мирного договора", - добавили в МИД Японии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
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