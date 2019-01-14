Чьи Курилы? Россия и Япония решились на исторический шаг

Москва и Токио 14 января начали переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно, передает ТАСС.

"В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем переговоры над проблемой мирного договора", — сказал он.

Российский МИД уже называл главное условие для мирного договора с Японией: Токио должно признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

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Глава МИД РФ отметил, что Москва выступает за дополнительные усилия по выводу двусторонних отношений с Токио на качественно новый уровень.

"Уровень доверия, подлинного партнерства, в том числе партнерства во внешнеполитических делах, — отметил глава МИД РФ. — Резервы, особенно в экономической, инвестиционной сфере, резервы в сотрудничестве в сфере безопасности поистине неисчерпаемы".

Министр обратил внимание на то, что "в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений".

"На регулярной основе осуществляются контакты руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, в том числе в формате "два плюс два", контакты по линии советов безопасности", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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