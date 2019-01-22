Чьи Курилы? Путин и Абэ провели исторические переговоры

В Москве 22 января состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ относительно вопроса мирного договора по Курильским островам.

"Обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени. Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран", - заявил лидер Кремля по итогам встречи.

Владимир Путин и Синдзо Абэ

В свою очередь Абэ отметил, что РФ и Япония договорились в этом году вновь организовать чартерный рейс для бывших жителей Курил.

Путин также подчеркнул, что приоритетное внимание на переговорах было уделено развитию торгово-экономических связей.

"На экономическом треке сотрудничества РФ и Японии есть очевидные достижения, но качественного сдвига пока не произошло", - сказал он.

Следующие переговоры по мирному договоры, возможно, пройдут в Мюнхене на уровне глав МИД в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

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