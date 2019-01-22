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Чьи Курилы? Путин и Абэ провели исторические переговоры

9.3тЧитать материал на украинском

В Москве 22 января состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ относительно вопроса мирного договора по Курильским островам.

"Обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени. Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран", - заявил лидер Кремля по итогам встречи.

Владимир Путин и Синдзо Абэ

Владимир Путин и Синдзо Абэ

В свою очередь Абэ отметил, что РФ и Япония договорились в этом году вновь организовать чартерный рейс для бывших жителей Курил.

Путин также подчеркнул, что приоритетное внимание на переговорах было уделено развитию торгово-экономических связей.

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"На экономическом треке сотрудничества РФ и Японии есть очевидные достижения, но качественного сдвига пока не произошло", - сказал он.

Следующие переговоры по мирному договоры, возможно, пройдут в Мюнхене на уровне глав МИД в феврале.

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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Поменяю мирный договор с Россией на Одессу и Херсон!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Ну шо, чукчи, чурки, мокши, прилагательное разного замеса якутского скульптора, осталось хуйлу цену повесить на быдло сруцкое и пошла торговля в розницу и оптом. А ценник уже готов, по фанфурику стекломоя за каждое оно, другому оно и прорвана гармошка, балалайка в вдребезги, а кокошник на жопе бутылкой зафиксирован. Курвили не ваши, а Курилы наса, наса!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Галицький Данило, свиномордый укроскотообразный хохлозоид, иди нах, там тебя Абэ заждался.
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General Vlasov
General Vlasov
У мокшанцев в результате успешных многоходовочек опять жратва заканчивается- пора нового Горбачева2 назначать и захваченные земли отдавать в обмен уже на ножки Абе ?
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andrei andrei
andrei andrei
General Vlasov, Жратву вы у нас закупаете, пидарок хохложопый. Россия крупнейший экспортер продовольствия.
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