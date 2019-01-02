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Четыре раза врезался в толпу: в Германии произошел жуткий "расистский" теракт

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В городе Ботропе на западе Германии в ночь на вторник, 1 января, водитель легкового автомобиля целенаправленно четыре раза наехал на пешеходов, ранены пять человек.

Об этом сообщила полиция Мюнстера, которая расследует происшествие. "Следственные органы исходят из того, что имела место целенаправленная атака, возможно, связанная с ксенофобскими настроениями водителя", — цитирует заявление DW. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В свою очередь министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль заявил, что у мужчины было "явное намерение убить иностранцев".

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Четыре раза врезался в толпу: в Германии произошел "расистский" теракт
Четыре раза врезался в толпу: в Германии произошел "расистский" теракт

По версии следствия, 50-летний водитель из Эссена направил свой "Мерседес" серебряного цвета на пешехода на подъездах к центру Ботропа. Прохожему удалось спастись.

Водитель продолжил движение и повторил попытку наезда в районе оживленной площади Берлинер платц. На этот раз под колеса попала группа как минимум из четырех пешеходов, среди которых были граждане Сирии и Афганистана. По данным полиции, несколько человек получили тяжелые ранения.

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Четыре раза врезался в толпу: в Германии произошел "расистский" теракт

DPA

Четыре раза врезался в толпу: в Германии произошел "расистский" теракт

DPA

Остановить его автомобиль удалось полиции в Эссене, мужчину задержали до предъявления обвинений. В Эссене он также пытался сбить людей, стоявших на автобусной остановке.

В общей сложности задержанный совершил наезд на людей в четырех местах, ранив при этом пятерых человек, уточнили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Реклингхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) авто въехало в толпу на автобусной остановке. По предварительным данным, один человек погиб, травмировано 10 человек в возрасте от 17 до 67 лет.

Место
Германия
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