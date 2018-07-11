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Четыре глаза, два рта: в Бразилии родился теленок-мутант. Видеофакт

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В Бразилии в начале июля на ферме в городе Каяпония появился на свет теленок с двумя головами.

У него было две пары глаз и два рта, пишет "Лайф.ру".

Фермеры кормили теленка через импровизированную бутылку, так как животное не могло сосать молоко матери. Несмотря на попытки выходить его, мутант скончался спустя пять дней после рождения.

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В Китае выловили рыбу-мутанта: опубликовано видео

По словам ветеринара, теленок был очень слаб. Тем не менее его успели заснять на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае свинья родила поросенка-мутанта с хоботом слона на лбу и "человеческим лицом".

Место
Бразилия
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