Четыре глаза, два рта: в Бразилии родился теленок-мутант. Видеофакт

В Бразилии в начале июля на ферме в городе Каяпония появился на свет теленок с двумя головами.

У него было две пары глаз и два рта, пишет "Лайф.ру".

Фермеры кормили теленка через импровизированную бутылку, так как животное не могло сосать молоко матери. Несмотря на попытки выходить его, мутант скончался спустя пять дней после рождения.

По словам ветеринара, теленок был очень слаб. Тем не менее его успели заснять на видео.

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