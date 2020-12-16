Чешскому наемнику грозит 16 лет тюрьмы за поддержку террористов на Донбассе

Чешском наемнику, 26-летнему Лукашу Н. из Карловых Вар, который в 2015-2016 гг. воевал на Донбассе против Украины на стороне пророссийских террористов, грозит 16 лет лишения свободы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. По словам дипломата, чешская юстиция продолжает системно преследовать граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России на востоке нашей страны.

"Уже есть несколько судебных приговоров, целый ряд дел находится на стадии расследования или предъявления обвинения", – подчеркнул он.

Лукаш Н. находится среди последних, кому было предъявлено такое обвинение. Как отметил Перебийнис, наемник "прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также участвовал в боях против украинских военных с намерением нанести им ранения или смерть".

"По мнению прокурора, Лукаш Н. совершал упомянутые действия сознательно, а во время военных действий был ранен и несколько недель провел в больнице. Прокурор подчеркнул, что вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, можно охарактеризовать как квазивоенизованные подразделения, совершающие систематические организованные насильственные преступления, которые по своему характеру соответствуют определению теракт", – написал посол.

Именно за участие в террористической деятельности обвинение предлагает приговорить Лукаша Н. к 16 годам лишения свободы.

Как доказательства, несмотря на отказ подозреваемого давать показания, обвинение использовало фотографии и видео, сделанные им на мобильный телефон, – их признали достаточными основаниями для передачи дела в суд.

"На одном из таких видео он (Лукаш П. – ред.) в духе подавляющего большинства жертв российской пропаганды признается, что пошел воевать против "украинских фашистов", – уточнил Перебийнис.

Украинский посол сообщил о суде над пророссийским боевиком в Чехии Facebook Yevhen Perebyinis

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации "ЛНР", который воевал против сил антитеррористической операции на Луганщине в качестве разведчика-снайпера.

Освободившись из со службы", он вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей, однако был задержан.