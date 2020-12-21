Чешские археологи заявили, что нашли гвоздь с распятия Христа

Чешские археологи заявили 21 декабря, что в средневековом монастыре города Милевско обнаружили часть гвоздя с креста, на котором был распят Иисус Христос.

Об этом сообщило издание iDNES.cz. Группа ученых, которой руководил Иржи Шинделарж, собирала данные для создания цифровой 3D-модели церкви Святого Джайлса.

Исследователи обнаружили нишу, которая оказалась входом в потайной коридор длиной 6 метров. При изучении помещения археологи обнаружили недоступную полость размером 26х16 сантиметров.

Из нее извлекли остатки старого ящика, украшенного золотом и серебром. На массивной золотой пластине, которая изначально украшала крышку шкатулки, нанесен крест и две буквы "IR". По словам ученых, буквы в данном контексте можно понимать как аббревиатуру от латинского – Jesus Rex, то есть Иисус Царь. Внутри ящика лежал кусок железного гвоздя длиной шесть дюймов с изогнутым золотым крестом.

По мнению археологов, те, кто спрятали гвоздь, были уверены, что он являлся частью одной из реликвий, связанной со страданиями Иисуса Христа.

"Находка в Милевском монастыре представляет собой чрезвычайно важное открытие с точки зрения науки и христианской религии. Ею сразу же заинтересовались иерархи Католической церкви. Ее культурную и историческую стоимость невозможно переоценить", – отметил Шинделарж.

По его словам, ученые в ближайшие месяцы продолжат лабораторные исследования святыни. Ожидается, что затем она будет объявлена культурным достоянием Чехии и передана в один из костелов республики, где ей смогут поклониться верующие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле в ноябре 2020 года была найдена церковь, где Иисус Христос исцелил больную женщину. А в Болгарии подводные археологи обнаружили древнее поселение возрастом в 6 тысяч лет.