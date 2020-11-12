Чешская разведка заявила об угрозе мировой войны

В чешской военной разведке считают, что рост напряженности между США, Россией и Китаем может привести к мировой войне.

Об этом говорится в отчете чешской военной разведки за 2019 год. Отмечается, что конфликты возникли даже между странами, которые считались союзниками.

"Возможный конфликт глобального характера, к которому движется современный мир, пока находится на первой стадии подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", –говорится в документе.

Кроме того, говорится, что роль международного права в мире значительно снизилась. При этом поляризация интересов, мнений и разных установок усилилась.

"Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряженности между глобальными соперниками – Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Однако эти явления приводили к противоречиям даже между странами, считавшимися ранее близкими союзниками", – отметили авторы отчета.

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