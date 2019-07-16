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Черным морем пронесся огромный торнадо: разрушительную стихию сняли на видео

1.3т Читать материал на украинском

На Черноморском побережье в северной части Турции пронесся мощный смерч.

Об этом сообщает турецкое издание Güneş Gazetesi, публикуя соответствующее видео на YouTube-канале. Уточняется, что природное явление очевидцы заметили утром 15 июля. В результате разгула стихии никто не пострадал.

Торнадо подошел на близкое расстояние к берегу в районе Чаталзейтин провинции Кастамону, но пляжа он не достиг, растворившись над морем.

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Иллюстрация. Торнадо

Иллюстрация. Торнадо

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Одессе на пляже Лузановка между отдыхающими пронесся смерч, перепугавший туристов. Явление успели снять на видео.

Ранее под Ужгородом очевидцы запечатлели разрушительный вихрь, который проносился деревней Сюрте. Ураган у сотен зданий сорвал крыши, а в некоторых местах в небо поднялись даже заборы.

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Место
Турция
Теги
видео Черное море
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Сало Уронили
Сало Уронили
и шо он(торнадо;);))
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Сало Уронили
Сало Уронили
разрушил.даже боюсь спросить
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