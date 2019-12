Черногорию охватили "церковные" протесты: РПЦ заявила о "циничном ударе"

В Черногории из-за принятого законе о свободе вероисповедания начались массовые протесты местного населения с полицией.

Об этом в Twitter передает управление полиции страны.

Сообщается, что протесты начались вечером, 29 декабря в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. Ситуация в пригороде столицы страны оказалась особенно острой.

Полиция отметила, что митингующие перекрыли дорогу в аэропорт, повалив на дорогу дерево. Также протестующие закидали полицейских, что прибыли на место. Одного из силовиков с травмой головы доставили в больницу.

"Быстрым вмешательством полиции прорвана блокада на трассе к аэропорту Подгорица, движение восстановлено. В ходе акции ранения получили четыре сотрудника", – отмечено в сообщении.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как полиция пытается пробиться в соборный храм Воскресения Христова в Подгорице. Внутри здания верующие собрались на вечернюю службу.

Отметим, президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, принятый ранее парламентом страны. Согласно документу, все религиозное имущество, включая строения и земли, которое было построено или находилось в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, должно быть возвращено в собственность государства. Документ вызвал протесты оппозиционного Демократического фронта Черногории.

В РПЦ уже отреагировали на принятый закон, назвав его циничным и раскольническим.

"Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие собственности Сербской православной церкви, выглядит циничным ударом по церкви и поддерживает раскол", – сказано в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви.

#BREAKING Protest in the Monenegro capital against law by which Montenegro wants to seize property of Serbian Orthodox Church.

People blocked the intersections of Podgorica #Montenegro pic.twitter.com/l1k9u7eRrw