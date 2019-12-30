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30 декабря • обновлено в 10:45
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Черногорию охватили "церковные" протесты: РПЦ заявила о "циничном ударе"

3.2т
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В Черногории из-за принятого законе о свободе вероисповедания начались массовые протесты местного населения с полицией.

Об этом в Twitter передает управление полиции страны.

Сообщается, что протесты начались вечером, 29 декабря в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. Ситуация в пригороде столицы страны оказалась особенно острой.

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Полиция отметила, что митингующие перекрыли дорогу в аэропорт, повалив на дорогу дерево. Также протестующие закидали полицейских, что прибыли на место. Одного из силовиков с травмой головы доставили в больницу.

"Быстрым вмешательством полиции прорвана блокада на трассе к аэропорту Подгорица, движение восстановлено. В ходе акции ранения получили четыре сотрудника", – отмечено в сообщении.

Протестующие перекрыли дорогу

Протестующие перекрыли дорогу

Twitter

Также в сети появилось видео, на котором видно, как полиция пытается пробиться в соборный храм Воскресения Христова в Подгорице. Внутри здания верующие собрались на вечернюю службу.

Отметим, президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, принятый ранее парламентом страны. Согласно документу, все религиозное имущество, включая строения и земли, которое было построено или находилось в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, должно быть возвращено в собственность государства. Документ вызвал протесты оппозиционного Демократического фронта Черногории.

В РПЦ уже отреагировали на принятый закон, назвав его циничным и раскольническим.

"Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие собственности Сербской православной церкви, выглядит циничным ударом по церкви и поддерживает раскол", – сказано в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе назвали имена граждан Российской Федерации, имевших отношение к финансированию попытки государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Черногория
Теги
религия РПЦ церковь
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Томосеки-то к православной вере каким боком? Их кроме группы турецкоподданных никто не признал!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Везде где РПЦ там кровь и убийства! Гнать гундяя ссаной тряпкой
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И вонючая паРРаша уже здесь! Скоты рюские - это не ваше дело! Это другая страна. Вас там нет - и слава богу!
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Pavlov Pavel, Долбо...б, при чём тут гундяев? Это сербская церковь. Кто таких как ты гамадрилов рожает.?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кацaп Кацaпыч, Так имущество у Гундяева забирают, как же он молчит? Имущество - самое больное место, а душа - это вторично.
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