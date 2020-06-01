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1 июня • обновлено в 10:39
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Черногория открыла въезд для граждан из 120 стран: пустят ли украинцев

1.2т
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Черногория, которая первой в Европе смогла полностью побороть коронавирус, позволила прибытие и пребывание в стране с 1 июня иностранцам с более 120 государств.

Список обновил местный Институт общественного здравоохранения. Соответствующая информация размещена на его официальном сайте.

В частности, в перечень попали страны, которые соответствуют установленным эпидемиологическим критериям. Это ряд государств Евросоюза, Китай, страны Африки и Латинской Америки и другие.

Черногория разрешила въезд иностранцам с более чем 120 стран

Черногория разрешила въезд иностранцам с более чем 120 стран

В то же время Украина не входит в число стран, граждане которой могут посетить Черногорию. Также в списке нет США и России.

Не попали в этот перечень и Северная Македония с Ирландией, которые еще недавно считались безопасными. Поскольку в этих странах 31 мая увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Отмечается, что въезд в Черногорию разрешается, если количество активных случаев заражения COVID-19 меньше 25 на 100 000 жителей в стране, резидентом которой является гражданин, и в стране, с которой он въезжает в Черногорию.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Черногория
Теги
вирус Путешествия по Европе туризм
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