Черногория открыла въезд для граждан из 120 стран: пустят ли украинцев

Черногория, которая первой в Европе смогла полностью побороть коронавирус, позволила прибытие и пребывание в стране с 1 июня иностранцам с более 120 государств.
Список обновил местный Институт общественного здравоохранения. Соответствующая информация размещена на его официальном сайте.
В частности, в перечень попали страны, которые соответствуют установленным эпидемиологическим критериям. Это ряд государств Евросоюза, Китай, страны Африки и Латинской Америки и другие.
Черногория разрешила въезд иностранцам с более чем 120 стран
В то же время Украина не входит в число стран, граждане которой могут посетить Черногорию. Также в списке нет США и России.
Не попали в этот перечень и Северная Македония с Ирландией, которые еще недавно считались безопасными. Поскольку в этих странах 31 мая увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом.
Отмечается, что въезд в Черногорию разрешается, если количество активных случаев заражения COVID-19 меньше 25 на 100 000 жителей в стране, резидентом которой является гражданин, и в стране, с которой он въезжает в Черногорию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Черногория, несмотря на пандемию коронавируса, готовилась к восстановлению туристического сезона уже с 1 июля.
Вскоре Черногория стала первой страной в Европе, которая полностью преодолела пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Правительство Черногории решило открыть границы для иностранцев. Пускать будут граждан стран, где низкий уровень заболеваемости.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.