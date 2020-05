Черногория объявила об открытии границ: из каких стран будут пускать

Правительство Черногории откроет границы для иностранцев. Пускать будут граждан стран, где низкий уровень заболеваемости.

Запрет на въезд будет снят в первых числа июня, сообщается в Twitter правительства страны.

Впускать будут туристов из Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Албании и Греции.

"Это простимулирует наш туризм", – сказано в сообщении.

Всего в Черногории заразились 324 человека, из которых 9 скончались и 315 выздоровели. Населения страны составляет почти 630 тысяч человек.

