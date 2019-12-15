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15 декабря • обновлено в 18:27
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"Выжимай что можешь!" Оппонент Лукашенко сделал громкое признание о Чернобыле

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Чернобыльский реактор до аварии на ЧАЭС эксплуатировали "по-советски" по принципу "выжимай что можешь".

Об этом интервью "Газета.Ru" заявил первый глава Беларуси Станислав Шушкевич, который как физик-ядерщик входил в комиссию по ликвидации ЧП на атомной электростанции.

"В Чернобыле виноваты те люди, которые по-советски эксплуатировали Чернобыльский реактор. Небольшие упущения были и у таких людей, как [президент АН СССР, физик-ядерщик Анатолий] Александров и [член правительственной комиссии по ликвидации последствий чернобыльской аварии Валерий] Легасов", – сказал он.

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Чернобыльская АЭС

Чернобыльская АЭС

ogo.ua

"Александров допустил нехорошее сравнение, сказав, что реактор так же безопасен, как самовар на Красной площади. Реактор не должен был взорваться, но эксплуатировали его по-советски: выжимай что можешь", – добавил оппонент Александра Лукашенко.

Он отметил, что хорошо знаком с американской системой слежки за реакторами. "Если там идет речь о повышении мощности на один процент, там сидит большая группа ученых, которые исследует все возможные последствия. Но у нас были люди, которые решили управлять реактором "по-советски". Еще больший вред нанес Горбачев своим выступлением 14 мая 1986 года, когда всех успокаивал", – считает Шушкевич.

Он также ответил на вопрос, смотрел ли сериал "Чернобыль" от НВО. "Я намеренно не смотрел этот сериал, потому что меня очень часто приглашают прочитать лекции о том, что такое Чернобыль. Я специально не смотрел этот фильм, чтобы не поддаться эмоциональным впечатлениям. У меня остается научное понимание произошедшего", – пояснил политик.

Станислав Шушкевич

Станислав Шушкевич

RFI

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появились редкие кадры руин 4-го энергоблока ЧАЭС. Снимки были сделаны в рамках презентации путеводителя о Чернобыльской зоне отчуждения.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Станислав Шушкевич
Место
Украина Чернобыль
Тег
Чернобыльская АЭС
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