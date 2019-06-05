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"Чернобыль" от HBO разворошил прошлое: как выглядит зона отчуждения в Беларуси

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На фоне всплеска популярности сериала "Чернобыль" от американского телеканала HBO в сети показали архивное видео с зоной отчуждения в Беларуси.

Его отсняли в 2018 году журналисты "Радио Свобода". Как известно, 92 белорусские деревни на Полесье были отселены в результате аварии на ЧАЭС.

Жить и вести там хозяйственную деятельность запрещено. Полураспад радионуклидов, которые там осели, продолжается несколько тысяч лет.

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Зона отчуждения в Беларуси

Зона отчуждения в Беларуси

Скриншот с видео

Теперь на этой территории действует Полесский государственный радиаоционно-экологический заповедник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сериале "Чернобыль" от HBO, последний эпизод которого вышел 4 июня, заметили еще один серьезный ляп. Так, один из кадров подписан "Москва, март, 1987". Пользователи заявили, что на самом деле сцена снята в Киеве в районе станции метро "Театральная".

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Тема
Телесериал "Чернобыль"
Место
Беларусь
Тег
ЧАЭС
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