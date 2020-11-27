В "черную пятницу" в мире массово нарушали карантин. Фото "погони" за скидками

Дарья Дурова Мир 00:04, 28.11.2020

В день "черной пятницы", 27 ноября, многие покупатели со всего мира проигнорировали правила карантина, введенные в связи с пандемией COVID-19, такие как масочный режим и социальное дистанцирование.

Как пишет Daily Mail US, угрозу коронавируса проигнорировали, в частности, американцы, выстроившись в огромные очереди возле магазинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, люди бегали через торговые центры Флориды, чтобы первыми добраться до магазинов, а в Северной Каролине и Нью-Йорке покупатели толпились под магазинами даже ночью.

Ночная очередь под GameStop в штате Кентукки
Daily Mail US
Под магазином электроники в пригороде Далласа, штат Техас
Daily Mail US

Журналисты отметили, что это происходило на фоне роста количества случаев COVID-19 и госпитализаций.

При этом многие магазины, чтобы обслужить больше людей, открылись в 5 утра.

Штат Вирджиния
Daily Mail US
Магазин компьютерных игр в Тайсоне, штат Вирджиния, ранним утром
Daily Mail US

Некоторые магазины перенесли свои скидки в интернет, а также увеличили возможности самовывоза.

Штат Иллинойс
Daily Mail US
Под магазином Walmart в Нью-Джерси
Daily Mail US

Национальная федерация розничной торговли США прогнозирует, что розничные продажи в праздничные дни в стране вырастут на 3,6–5,2% (по сравнению с 2019 годом) и составят от 755,3 до 766,7 млрд долларов. Для сравнения, за последние пять лет среднегодовой рост составил 2,5%.

Нарушение карантина в Нью-Йорке
Daily Mail US

Согласно прогнозам компании Adobe Analytics, объем продаж через интернет в США в "черную пятницу" составит 10 миллиардов долларов, что на 39% больше, чем годом ранее.

Американцы ночевали под магазином электронных игр в Северной Каролине
Daily Mail US

Очередь под магазином электроники в штате Нью-Йорк:

Нарушения карантина, а также курьезные случаи, наблюдали в Великобритании. Так, покупатель разбил сотни бутылок с выпивкой в Aldi:

В пятницу огромные очереди собрались в центре Кардиффа, крупнейшем городе и столице Уэльса, пишет WalesOnline.

Люди массово пошли в магазины
WalesOnline
Британцы нарушили карантин
WalesOnline

Очереди людей в Кардиффе собрались не только у магазинов, но и у рождественских аттракционов.

"Черная пятница" в Уэльсе
WalesOnline
Правоохранители
WalesOnline
Люди толпились на улице
WalesOnline
Центр Кардиффа
WalesOnline

В это же время большинство магазинов Англии, которые продавали товары не первой необходимости, были закрыты.

Центр Лондона
Mirror

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения, в "черную пятницу" многие киевляне пренебрегли безопасностью в погоне за скидками.

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