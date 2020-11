В "черную пятницу" в мире массово нарушали карантин. Фото "погони" за скидками

В день "черной пятницы", 27 ноября, многие покупатели со всего мира проигнорировали правила карантина, введенные в связи с пандемией COVID-19, такие как масочный режим и социальное дистанцирование.

Как пишет Daily Mail US, угрозу коронавируса проигнорировали, в частности, американцы, выстроившись в огромные очереди возле магазинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, люди бегали через торговые центры Флориды, чтобы первыми добраться до магазинов, а в Северной Каролине и Нью-Йорке покупатели толпились под магазинами даже ночью.

Журналисты отметили, что это происходило на фоне роста количества случаев COVID-19 и госпитализаций.

При этом многие магазины, чтобы обслужить больше людей, открылись в 5 утра.

Некоторые магазины перенесли свои скидки в интернет, а также увеличили возможности самовывоза.

Национальная федерация розничной торговли США прогнозирует, что розничные продажи в праздничные дни в стране вырастут на 3,6–5,2% (по сравнению с 2019 годом) и составят от 755,3 до 766,7 млрд долларов. Для сравнения, за последние пять лет среднегодовой рост составил 2,5%.

Согласно прогнозам компании Adobe Analytics, объем продаж через интернет в США в "черную пятницу" составит 10 миллиардов долларов, что на 39% больше, чем годом ранее.

Очередь под магазином электроники в штате Нью-Йорк:

Black Friday 2020: Shoppers are lined up around the building here at Best Buy in Henrietta before doors open at 5. Still, a much smaller crowd than what’s typically expected. I’m filling in for @MSchwartzWHAM all morning with updates. Join us! 🛍 @13WHAM pic.twitter.com/lUz6JJte1s