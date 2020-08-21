Через весь Минск создали живую "цепь покаяния". Фото и видео

В Минске вечером 21 августа состоялась акция "Цепь покаяния", участники которого выстроились почти через весь город.

Она протянулась примерно на 14 км от изолятора на улице Окрестина до урочища Куропаты, сообщает TUT.BY (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Минске провели акцию "Цепь покаяния"

Отмечается, что именно возле изолятора на Окрестина избивали задержанных участников протестов против результатов выборов президента. Урочище Куропаты является местом массовых расстрелов органами НКВД, которые происходили в 1937-1940-х годах.

В Минске люди выстроились в "Цепь покаяния"

Участники акции таким образом выразили протест против действий силовиков в отношении мирных демонстрантов. Они держали флаги, а проезжающие мимо автомобили поддерживали их сигналами.

Участников акции "Цепь покаяния" поддерживали водители автомобилей

"Цепь покаяния" в Минске растянулась до урочища Куропаты

Живая "цепь покаяния" в Минске растянулась примерно на 14 км Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.

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