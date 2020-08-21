Через весь Минск создали живую "цепь покаяния". Фото и видео
В Минске вечером 21 августа состоялась акция "Цепь покаяния", участники которого выстроились почти через весь город.
Она протянулась примерно на 14 км от изолятора на улице Окрестина до урочища Куропаты, сообщает TUT.BY (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что именно возле изолятора на Окрестина избивали задержанных участников протестов против результатов выборов президента. Урочище Куропаты является местом массовых расстрелов органами НКВД, которые происходили в 1937-1940-х годах.
Участники акции таким образом выразили протест против действий силовиков в отношении мирных демонстрантов. Они держали флаги, а проезжающие мимо автомобили поддерживали их сигналами.
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.
ЕС решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.