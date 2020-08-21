Через весь Минск создали живую "цепь покаяния". Фото и видео

В Минске вечером 21 августа состоялась акция "Цепь покаяния", участники которого выстроились почти через весь город.

Она протянулась примерно на 14 км от изолятора на улице Окрестина до урочища Куропаты, сообщает TUT.BY (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Минске провели акцию "Цепь покаяния"

Отмечается, что именно возле изолятора на Окрестина избивали задержанных участников протестов против результатов выборов президента. Урочище Куропаты является местом массовых расстрелов органами НКВД, которые происходили в 1937-1940-х годах.

В Минске люди выстроились в "Цепь покаяния"

Участники акции таким образом выразили протест против действий силовиков в отношении мирных демонстрантов. Они держали флаги, а проезжающие мимо автомобили поддерживали их сигналами.

Участников акции "Цепь покаяния" поддерживали водители автомобилей

"Цепь покаяния" в Минске растянулась до урочища Куропаты

Живая "цепь покаяния" в Минске растянулась примерно на 14 км Google Maps

Одна из самых длинных "цепей солидарности" – примерно в 14 км – выстроилась в Минске. Она началась от изолятора на улице Окрестина, где после митингов жестоко избивали задержанных, до урочища Куропаты, где органы НКВД расстреливали мирное население в 1937–1940 годах pic.twitter.com/MJ9RIluYni — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 21, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.

ЕС решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

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