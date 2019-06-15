Через Украину: СМИ сообщили о бегстве "теневого хозяина" Молдовы

Глава Демократической партии Молдовы и так называемый теневой хозяин этой страны Влад Плахотнюк бежал в Британию через Приднестровье и Украину.

После начала политического кризиса в Молдове он принял решение покинуть родину и приехал на автомобиле в Одессу, а после этого отправился в Киев, передает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"В субботу ( 15 июня. – Ред.) утром из Киева улетел в Лондон", – сообщил собеседник издания.

Новости В Молдове передумали распускать парламент и отменили выборы

В пресс-службе партии сообщали, что ее глава выехал из страны на несколько дней "к родственникам", но не уточнили, куда. Это произошло вечером 14 июня сразу после объявления об отставке правительства страны. По данным СМИ, семья Плахотнюка живет в Швейцарии.

Влад Плахотнюк point.md

Как писал OBOZREVATEL, 15 июня из Молдовы, где начался политический кризис, массово начали улетать бизнесмены и политики. Отмечается, что это часть договоренности между конфликтующими сторонами.

11 июня Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию, которая решит приднестровский конфликт путем федерализации страны.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!