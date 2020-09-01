Похоже, в Беларуси Москва с “действующим президентом” все окончательно “порешала” и ей уже не так нужны беларуские оппозиционеры, которые использовались Гризодубовой и Хорошевским шоссе в режиме 24/7 как прежде. По крайней мере, именно такой вывод я могу сделать из того информационного контекста, который начинает пульсировать в РБ – и не только в РБ.

Так, намедни, стал массово распространятся в российском “сером сегменте” репортаж двухнедельной давности беларуского телеканала “Беларусь 1”, с видеосъемкой встречи Светланы Тихановской со своим активом. В скрытой съемки был запечатлен не только факт того, что так называемые "мирные протесты” планировались организаторами заранее, но и то, что так называемые “мирные протесты” должны были нести отнюдь не мирный характер. В частности, речь шла о захвате исполкома Гомеля.

Конечно, адепты беларуской оппозиции, сформированной и финансируемой в рамках проекта ГРУ по дестабилизации Беларуси, свято верящие, что на самом деле оные персонажи святы и непорочны аки Девы Марии, мне парируют: “Кому ты веришь? Телеканал “Беларусь 1”? Пропагандистская клоака Лукашенко!” И в каком-то смысле будут правы, ведь и вправду, беларуское телевиденье до недавнего времени мало чем отличалось по степени пропаганды и цензуры от российского, а с недавних пор и вовсе не отличается. Вовсе не отличается, потому как именно с недавних пор оно – российское!

Во-первых, для понимания происходящего поясню, что с 17-18 августа в Беларусь прибыла целая когорта российских журналистов и телевизионщиков, которые заменили беларуский персонал на беларуском же ТВ. Теперь беларускую информационную повестку обслуживают представители МИА “Россия сегодня”, а именно — RT, Спутник, РИА Новости. Это позволило полностью синхронизировать работу пропагандистов медиа двух стран и полностью беларускую повестку перенаправить на российский контекст и нарративы. Именно в этот период “Беларусь 1” и публикует вышеупомянутое видео.

Во-вторых, данный репортаж сейчас форсировано распространяется на Telegram-каналах ведущих ГРУшных говорящих голов и площадок. То есть, фактически, российское пропагандистское телевиденье, выдает в прямой эфир запись декламирующей российской марионетки Светланы Тихановской о силовом захвате и отнюдь не мирных протестах, который поддерживают в массе своей российские же площадки в социальных сетях? Все верно, вы абсолютно не ошиблись!

А теперь, самое интересное – в-третьих! Запись, которая была показана на “Беларусь 1”, или его правильнее назвать “Россия 1”, мягко говоря, тухленькая, даже с учетом двухнедельной ее давности. Но, возникает вопрос, если она была сделана КГБ Беларуси или любой другой силовой структурой РБ, то почему появилась именно тогда и реанимируется именно сейчас?

Ответ прост – потому, что она была сделана не КГБ РБ, а агентами ГРУ МО РФ, пишущими каждый шаг марионеточной Тихановской, и именно сейчас, через подконтрольные Москве СМИ и площадки в социальных сетях, сливающими свою марионетку. Сливающими, потому как в ней уже не заинтересованы. А не заинтересованы потому, что нынешний вектор спецоперации полностью сориентирован на Александра Лукашенко, влияние на которого, через его старшего сына Виктора, оказывается практически абсолютное.

А потому и не удивительно, что ГРУ, через свои площадки, пустило намедни Свету Тихановскую в информационный расход. И того глядишь, через недельку-другую и она может слечь в немецкой поликлинике с неизвестным медицине отравлением, составив компанию еще одному карманному оппозиционеру, Алексею Навальному, вот только от другой, конкурирующей конторы.

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