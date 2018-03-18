"Через не могу?" Путин признался, за кого голосовал

Президент России Владимир Путин признался, что голосовал на выборах главы государства за себя.

На откровенный ответ его спровоцировал журналист "Коммерсанта".

Далее приводим их диалог без изменений:

"Я, впрочем, тоже успел задать вопрос Владимиру Путину:

— Вам, наверное, трудно было голосовать?

— Почему? — искренне изумился Владимир Путин.

— Ну, за себя, наверное, неудобно… Или через "не могу"?

По лицу Владимира Путина пробежали сразу несколько эмоций, и в конце концов он удержал на нем только одну: более или менее благодушную.

— Почему "через не могу"? Я уверен в правильности программы, которую предлагаю для страны.

То есть он признался, что проголосовал, конечно, за себя, причем не то чтобы "через не могу".

Как сообщал "Обозреватель", Владимир Путин сразу после голосования выразил уверенность в своей победе.