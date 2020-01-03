Главная Новости
3 января • обновлено в 09:25
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Через минуту после удара: в сеть слили видео с места ликвидации Сулеймани

1.1т
Читать материал на украинском

В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.

Кадры были сняты спустя всего несколько минут после удара США. Их опубликовал Марк Новиков в Telegram-канале.

Новости
В США заговорили о большой войне на Ближнем Востоке

На видео заметен масштабный пожар, который разгорелся на месте ликвидации Сулеймани. После того, как огонь был потушен, стали видны обломки разорванных взрывом машин на дороге. В одной из них ехал Сулеймани.

Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани

Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани

Телеграм-канал Милитарист

Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани

Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани

Телеграм-канал Милитарист

Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани

Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани

Телеграм-канал Милитарист

Как сообщал OBOZREVATEL, удар по личному поручению президента США Дональда Трампа был нанесен в ночь со 2 на 3 января.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Екатерина Луговская
Персона
Касем Сулеймани
Место
Ирак Багдад
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
3
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги