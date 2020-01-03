Через минуту после удара: в сеть слили видео с места ликвидации Сулеймани

В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.
Кадры были сняты спустя всего несколько минут после удара США. Их опубликовал Марк Новиков в Telegram-канале.
На видео заметен масштабный пожар, который разгорелся на месте ликвидации Сулеймани. После того, как огонь был потушен, стали видны обломки разорванных взрывом машин на дороге. В одной из них ехал Сулеймани.
Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани
Телеграм-канал Милитарист
Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани
Телеграм-канал Милитарист
Обломки уничтоженного автомобиля, в котором перемещался Сулеймани
Телеграм-канал Милитарист
Как сообщал OBOZREVATEL, удар по личному поручению президента США Дональда Трампа был нанесен в ночь со 2 на 3 января.
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