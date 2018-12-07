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Чем США могут приструнить Россию: названы пять видов вооружения

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Существует пять видов вооружений, которые могут придать преимущество США в XXI веке.

Их перечислил американский журнал The National Interest. Это — авианосцы типа Ford, субмарины типа Columbia, гиперзвуковые ракеты, перспективные надводные корабли, создаваемые в рамках программы LSC (Large Surface Combatant), и истребители шестого поколения.

Издание отмечает, что "ВМС США с 1943 года оставались самыми мощными военно-морскими силами в мире".

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Гиперзвуковые ракеты

Гиперзвуковые ракеты

НТВ

Однако, такое положение якобы оспаривается Россией и Китаем, которые разрабатывают все более сложное оружие, включающее гиперзвуковые ракеты и малошумные субмарины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в случае обострения конфликта в Азовском море, судя по ее хвастовстве, якобы может применить пять типов вооружений.

В список вошли следующие позиции: кибероружие, ракетные системы класса "земля-воздух", использование "вежливых людей", артиллерия и летательные беспилотники.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Россия сухопутная страна Огромная страна Самая большая в мире Никто рядои и не валялся
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