Чем опасен для Украины кризис с курдами в Сирии: появилось пояснение

Кризис с курдами в Сирии показывает Украине, что действия лидера США Дональда Трампа в международной политике крайне односторонние.

Так считает директор Центра международных исследований при Одесском национальном университете имени Мечникова Владимир Дубовик, передает "ВВС Украина".

По его словам, "в святой убежденности в собственной правоте" Трамп вполне готов пойти против всех – НАТО, союзников и т. п.

Дональд Трамп AFP

"У Трампа нет внешнеполитических приоритетов, постоянных друзей, союзников – нет ощущения долга или обязательств перед кем-то. На первом плане – его собственное лицо и его интересы", – считает Дубовик.

Украина должна осознавать, что для администрации американского президента внешняя политика – второстепенная, подчиненная делу выживания его режима, убежден эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что решение не поддерживать курдов в Сирии продиктовано еще и тем, что они не помогали США во время Второй мировой войны.

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