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15 октября • обновлено в 12:24
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Чем опасен для Украины кризис с курдами в Сирии: появилось пояснение

1.3т Читать материал на украинском

Кризис с курдами в Сирии показывает Украине, что действия лидера США Дональда Трампа в международной политике крайне односторонние.

Так считает директор Центра международных исследований при Одесском национальном университете имени Мечникова Владимир Дубовик, передает "ВВС Украина".

По его словам, "в святой убежденности в собственной правоте" Трамп вполне готов пойти против всех – НАТО, союзников и т. п.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

AFP

"У Трампа нет внешнеполитических приоритетов, постоянных друзей, союзников – нет ощущения долга или обязательств перед кем-то. На первом плане – его собственное лицо и его интересы", – считает Дубовик.

Украина должна осознавать, что для администрации американского президента внешняя политика – второстепенная, подчиненная делу выживания его режима, убежден эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что решение не поддерживать курдов в Сирии продиктовано еще и тем, что они не помогали США во время Второй мировой войны.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
У Америке ,и не важно какой президент , друзей нет , есть вассалы и враги.
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Питон Каа
Питон Каа
Не волнуйтесь, украинцы, Трамп вас не бросит, вы ведь помогали США во время второй мировой войны и даже после нее...
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